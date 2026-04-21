Regelmäßiges Ausdauertraining könnte ein wirksamer Hebel zur Stressreduktion sein. Schon 150 Minuten Bewegung pro Woche senken den Cortisolspiegel messbar und damit die biologische Stressbelastung, wie eine US-Studie nahelegt. Einer Befragung der Techniker Krankenkasse vom November 2025 zufolge fühlen sich zwei Drittel der Deutschen im Berufsleben häufig oder manchmal gestresst. Das sind neun Prozentpunkte mehr als noch vor zwölf Jahren. Ausdauertraining ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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