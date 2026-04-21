© Foto: Hannes P Albert/dpaDer Handel rund um künstliche Intelligenz wird den S&P 500 nach der Vorstellung des Mythos-KI-Modells auf neue Höchststände treiben, meint JPMorgan.Analyst Dubravko Lakos-Bujas hob sein Jahresendziel für den S&P 500 von 7.200 auf 7.600 Punkte an, was einem Aufwärtspotenzial von rund 7 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Diese Prognose liegt knapp unter dem Analysten-Durchschnitt von 7.654 Punkten für dieses Jahr. Auch KI-bezogene Aktien gerieten während des breiten Ausverkaufs zu Beginn des Iran-Krieges unter Druck. Auch die Anteilsscheine von Micosoft waren bereits zu Beginn des Jahres in den Bärenmarkt eingetreten: Hier war es mehr die Angst der Anleger, dass KI …Den vollständigen Artikel lesen
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