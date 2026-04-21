Nasdaq Livetrading am Allzeithoch: Kommt heute die Korrektur oder der nächste Ausbruch?

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Im heutigen Nasdaq-Livetrading schauen wir direkt auf eine spannende Ausgangslage zur US-Eröffnung: Der Markt startet nahezu am Allzeithoch und damit stellt sich die entscheidende Frage, ob der nächste Ausbruch nach oben folgt oder ob endlich eine überfällige Korrektur einsetzt. Gemeinsam analysieren wir den Tageschart, die Stundenstruktur und den kurzfristigen Verlauf rund um Gap Close, Unterstützungen und das Verhalten am Hoch.

Im Webinar zeige ich euch live, wie ich in so einer Marktsituation denke, welche Setups für mich in Frage kommen und welche Trades ich ganz bewusst nicht eingehe. Dabei geht es unter anderem um das Box Setup, das V-Reversal und die Frage, wie man sich nach starken Trendtagen sinnvoll verhält. Auch ein Fehlklick gehört diesmal dazu - inklusive der wichtigen Erkenntnis, wie man in solchen Momenten professionell reagiert und das Risiko sauber managt.

Dieses Video ist damit nicht nur ein reines Livetrading, sondern auch ein echter Einblick in meine Herangehensweise an den Nasdaq zur US-Session. Ihr seht die Entscheidungsfindung in Echtzeit, bekommt Ausbildungsinhalte direkt am Chart erklärt und könnt nachvollziehen, warum Geduld, Marktverständnis und Timing oft wichtiger sind als ein schneller Klick.

Der Startpunkt der nächsten Trader's Circle Session wird dann wieder zur DAX-Session stattfinden. Melde Dich gern für den Mittwoch um 10.00 Uhr hierzu an:

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