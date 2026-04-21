BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann reagiert gelassen auf die Empörung der SPD in der Rentendebatte und rät dem Koalitionspartner zu mehr Gelassenheit. "Die Sozialdemokraten müssen lernen, den Realitäten ins Auge zu blicken", sagte Linnemann dem "Spiegel". "Seit Jahren befassen wir uns mit dem demografischen Wandel, seit Jahren wissen wir, dass die gesetzliche Rente allein nicht ausreichen wird."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte beim Jahresempfang des Bundesverbands deutscher Banken in Berlin gesagt: "Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter". Die SPD reagierte mit scharfer Kritik auf die Äußerung, Generalsekretär Tim Klüssendorf kündigte daraufhin "erbitterten Widerstand" an. Daraufhin sagte nun sein CDU-Kollege Linnemann: "Die Kollegen von der SPD sollten einmal tief durchatmen, und nicht gleich aus der Haut fahren, wenn der Bundeskanzler Offensichtliches ausspricht."/shy/DP/he