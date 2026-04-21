Alpaca hat die Übernahme des europäischen Fintech-Unternehmens WealthKernel abgeschlossen, das künftig unter dem Namen Alpaca Europe firmieren wird

Alpaca erhält durch die Übernahme eine regulierte Präsenz im Bereich Wertpapierhandel und -verwahrung im Vereinigten Königreich und in der EU

Darüber hinaus führt Alpaca den Handel mit europäischen Aktien ein, beginnend mit der deutschen Xetra-Börse; die Euronext-Märkte und die Londoner Börse sollen folgen

Alpaca, ein Weltmarktführer im Bereich APIs für Brokerage-Infrastruktur, hat heute den Abschluss der Übernahme des europäischen Fintech-Unternehmens WealthKernel bekannt gegeben und damit seine Expansion nach Europa eingeläutet. Zudem kündigte das Unternehmen die Einführung seiner "API-first"-Aktienhandelsdienste in Europa an, die grenzüberschreitende Investitionen über eine einzige Integration ermöglichen.

WealthKernel wird zukünftig unter dem Namen Alpaca Europe firmieren. Im Zuge der Übernahme erhält Alpaca Zugang zu einer lizenzierten Brokerage- und Verwahrungsinfrastruktur im Vereinigten Königreich und in der EU, was das Unternehmen bei der Bereitstellung von Investmentdienstleistungen und dem Ausbau seiner Vermögensverwaltungsaktivitäten in der gesamten Region unterstützt.

Alpaca Europe, das auf den regulatorischen und operativen Fundamenten von WealthKernel aufbaut, verfügt über Lizenzen für das Vereinigte Königreich und die EU sowie über eine lokale Brokerage- und Verwahrungsinfrastruktur, die Produkte wie ISAs und SIPPs unterstützt. In Kombination mit der lizenzierten und regulierten Full-Stack-Brokerage-Infrastruktur von Alpaca mit Hauptsitz in den USA wird eine einheitliche Infrastruktur-Ebene für Fintech-Unternehmen und Finanzinstitute geschaffen, die europaweit Anlageprodukte entwickeln.

Yoshi Yokokawa, CEO und Mitbegründer von Alpaca, sagte: "Die Übernahme von WealthKernel ist ein bedeutender Schritt für die Expansion von Alpaca nach Europa. Durch die Kombination der voll lizenzierten und selbstabwickelnden Brokerage-Infrastruktur von Alpaca mit Hauptsitz in den USA mit unseren lizenzierten Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und in der EU machen wir es Unternehmen einfacher, Anlageprodukte regionenübergreifend zu entwickeln und zu skalieren. Gleichzeitig reduzieren wir die Komplexität grenzüberschreitender Investitionen."

Karan Shanmugarajah, CEO von WealthKernel, wurde zum CEO von Alpaca Europe ernannt und wird die regionale Geschäftstätigkeit des Unternehmens leiten. Das gesamte Team von WealthKernel schloss sich ebenfalls Alpaca an und wird nun dessen Kompetenzen in den Bereichen Regulierung, Betrieb und Produktentwicklung in der Region stärken.

Karan Shanmugarajah sagte: "Dies ist nicht nur für Alpaca, sondern für das gesamte europäische Investitionsökosystem ein bedeutender Schritt. Durch die Kombination von lokalem regulatorischem Fachwissen mit einer globalen, API-gesteuerten Infrastruktur sind wir bestens aufgestellt, um unseren Partnern bei der schnelleren und effizienteren Entwicklung, Einführung und Skalierung von Anlageprodukten in ganz Europa zu helfen."

Parallel dazu führt Alpaca den Aktienhandel auf europäischen Märkten ein. Seit heute unterstützt Alpaca den Handel an der deutschen Xetra-Börse; die Euronext-Märkte und die Londoner Börse sollen folgen. Über eine einzige API-Integration können Partner Investitionen auf verschiedenen Märkten anbieten, während Alpaca mit Unterstützung führender globaler Finanzinstitute die Ausführung, Verwahrung und Abwicklung übernimmt.

Führende europäische Finanzinstitute unterstützen die Expansion von Alpaca. BNP Paribas beteiligte sich über seinen Venture-Arm Opera Tech Ventures an der jüngsten Serie-D-Finanzierungsrunde von Alpaca. Vincent Baillin, Managing Director und Co-Head von Opera Tech Ventures, dazu: "Wir freuen uns, die wachsende Präsenz von Alpaca in Europa zu unterstützen und dazu beizutragen, den Zugang zu einer modernen, skalierbaren Anlageinfrastruktur in der gesamten Region zu erweitern."

Alpaca stellt die Handelsinfrastruktur für Hunderte von Fintech-Unternehmen und Finanzinstituten weltweit bereit. In den USA ist das Unternehmen mittlerweile Marktführer im Bereich tokenisierter Aktien und hält einen Marktanteil von 94 bei tokenisierten US-Aktien und ETFs.

Mit einer regulierten Präsenz in den USA und Europa sowie dem nun bereits laufenden Handel mit europäischen Aktien und weiteren Märkten, die folgen sollen, legt Alpaca den Grundstein für eine umfassende globale Anlageplattform.

Über Alpaca

Alpaca ist ein in den USA ansässiger, selbstabwickelnder Broker-Dealer und ein weltweit führender Anbieter von Brokerage-Infrastruktur-APIs, die Zugang zu Aktien, ETFs, Optionen, festverzinslichen Wertpapieren und Kryptowährungen bieten. Alpaca liefert integrierbare Finanzlösungen für Tokenisierung, vollständig bezahlte Wertpapierleihe, hochverzinsliche Barmittel, Handel an 5 Tagen in der Woche, schariakonforme Investitionen und mehr. Heute versorgt Alpaca mit einer Finanzierung von über 320 Millionen US-Dollar mehr als 10 Millionen Brokerage-Konten bei Hunderten von Fintech-Unternehmen und Institutionen in über 40 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter: alpaca.markets

Alpaca Europe ist ein Handelsname von WealthKernel Limited, einem Unternehmen, das von der Financial Conduct Authority unter der Referenznummer 723719 zugelassen ist und reguliert wird.

WealthKernel Spain, A.V., S.L.U., zugelassen und registriert bei der CNMV (Nr. 328), mit eingetragenem Sitz in der Avda. Manoteras 8, 28050 Madrid, Spanien.

Die Brokerage-Dienstleistungen für Wertpapiere werden von Alpaca Securities LLC (firmierend unter dem Namen "Alpaca Clearing"), einem Mitglied der FINRA SIPC , erbracht, während die Dienstleistungen im Bereich Kryptowährungen von Alpaca Crypto LLC, einem bei der FinCEN registrierten MSB (NMLS-Nr. 2160858), erbracht werden. Beide Unternehmen sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von AlpacaDB, Inc.

Dies stellt kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Kryptowährungen oder zur Eröffnung eines Broker- oder Kryptowährungskontos in Rechtsordnungen dar, in denen Alpaca nicht registriert oder zugelassen ist, soweit zutreffend.

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