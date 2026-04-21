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Cognizant schließt sich J.P. Morgan Payments Consultant Implementation Program an



21.04.2026 / 21:15 CET/CEST

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Kunden können Cognizant nutzen, um die Implementierung von J.P. Morgan Payments Lösungen zu beschleunigen. TEANECK, New Jersey, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), ein führender Anbieter von künstlicher Intelligenz und Technologiedienstleistungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem J.P. Morgan Payments Consultant Implementation Program (PCIP) beigetreten ist, einem vertrauenswürdigen Netzwerk von Ressourcen, das Kunden von J.P. Morgan bei der Modernisierung ihres Geschäfts durch die Vereinheitlichung von Technologie und Treasury unterstützt. Die Implementierungen werden von der Expertise von J.P. Morgan und seinen Partnern begleitet. Cognizant wird eine erweiterte Konnektivität anbieten, um Kunden auf Gegenseitigkeit dabei zu helfen, J.P. Morgan Payments Lösungen mit ihrem Treasury Management System (TMS) und ihren Enterprise Resource Planning (ERP)-Plattformen zu verbinden. Durch die Integration von Cognizant in das PCIP-Ökosystem erhalten Kunden einen zuverlässigen Implementierungspartner mit 30 Jahren Erfahrung im Zahlungsverkehr, mehr als 10.000 zertifizierten Fachleuten für den Zahlungsverkehr, einer branchenführenden Praxis für Unternehmensanwendungen und KI-Laboren, die in der Lage sind, Prototypen schnell zu entwickeln und in die Produktion zu bringen. Cognizant verfügt über fundierte Kenntnisse der ISO 20022-Nachrichtenstandards und der sich entwickelnden Anforderungen für grenzüberschreitende Zahlungen und Berichterstattung Plus (CBPR+), die im November 2026 in Kraft treten werden. Cognizant verfügt über ein umfassendes Verständnis der globalen Zahlungsverkehrslandschaft und der regulatorischen Veränderungen, die die ISO-Einführung vorantreiben, und ist daher gut positioniert, um Kunden bei der Umstellung zu unterstützen und die Einhaltung der Vorschriften noch vor Ablauf der Frist zu gewährleisten. Unabhängig davon hat Cognizant in Zusammenarbeit mit J.P. Morgan Payments hat eine Reihe von sofort einsatzbereiten Zahlungsadaptern entwickelt, die sowohl benutzerfreundlich als auch vollständig CBPR+-konform sind, um Kunden bei der Anpassung ihrer bestehenden Zahlungsinfrastruktur an die neuen Nachrichtenstandards zu unterstützen. "Während J.P. Morgan Payments das PCIP-Programm weiter ausbaut, helfen wir unseren Kunden, auf ein Netzwerk erfahrener technologischer und operativer Ressourcen zuzugreifen, um unsere Lösungen mit Zuversicht zu implementieren", so Lisa Davis, Head of Digital & Design Commercialization bei J.P. Morgan Payments. "Cognizants Kombination von Zahlungsverkehrstiefe und unternehmensweiter Bereitstellung im großen Maßstab ist eine starke Ergänzung unseres Implementierungsprogramms, um unseren Kunden zu helfen, das zu erreichen, was durch Zahlungskonnektivität möglich ist." "Unternehmenskunden wollen nicht mehr, dass Zahlungen aufgeschraubt werden, sondern dass sie integriert, intelligent und mit allem verbunden sind, was ihr Geschäft ausmacht", sagt Nageswar Cherukupalli, Senior Vice President und Leiter der Geschäftseinheit Banking, Capital Markets, Insurance and Strategic Initiatives bei Cognizant. "Die Kunden von J.P. Morgan Payments können die 30-jährige Erfahrung von Cognizant im Zahlungsverkehr nutzen, um schneller, intelligenter und in dem Umfang, den ihr Unternehmen benötigt, von der Strategie zu produktiven Ergebnissen zu gelangen." Das Payments Consultant Implementation Program ist Teil des J.P. Morgan Payments Partner Network , das End-to-End-Zahlungserfahrungen durch ein Ökosystem von Drittanbieter-Integrationen zusammenbringt, die Unternehmen helfen können, schneller zu wachsen. J.P. Morgan Payments kombiniert Treasury-Dienstleistungen, Handels- und Betriebskapital sowie Karten- und Händlerservices, um es Geschäftskunden zu ermöglichen, ihre Kunden oder Mitarbeiter in verschiedenen Währungen weltweit zu bezahlen. Es wickelt täglich mehr als 10 Billionen Dollar an Zahlungen ab und ist in über 160 Ländern und mehr als 120 Währungen im Einsatz. Cognizant ist in mehr als 20 Branchen und in allen wichtigen Regionen der Welt tätig und damit in einer einzigartigen Position, um Kunden von J.P. Morgan Payments zu helfen, schneller von der Zahlungsverkehrsstrategie zu messbaren Ergebnissen überzugehen, und zwar mit eingebauter Intelligenz bei jedem Schritt. Informationen zu Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) ist ein KI-Entwickler und Technologie-Dienstleister, der durch die Entwicklung von Full-Stack-KI-Lösungen für Kunden eine Brücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schlägt. Dank seiner umfassenden Branchen-, Prozess- und Engineering-Expertise ist Cognizant in der Lage, den individuellen Kontext von Unternehmen in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial steigern, greifbare Erträge erzielen und globale Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt an der Spitze halten. Weitere Informationen finden Sie unter www.cognizant.com oder @cognizant. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Katrina Cheung

Katrina.Cheung@Cognizant.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961038/Cognizant_Joins_JPMC.jpg

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