Die Expansion baut auf dem Erfolg des Programms in Nordamerika auf und führt flexible Rechnungsstellungs- und Zahlungsbedingungen für das wachsende Händlernetzwerk von Aventon in Europa ein

TreviPay, ein globaler Partner für B2B-Zahlungsinfrastruktur, hat heute eine Erweiterung seiner Partnerschaft mit Aventon bekannt gegeben, um die Einführung des Aventon Payment Terms-Programms in Deutschland zu unterstützen. Aufbauend auf dem Erfolg des bestehenden Programms von Aventon in den USA und Kanada wird das neue Angebot qualifizierten B2B-Käufern in Deutschland Zugang zu Rechnungsstellung und flexiblen Zahlungsbedingungen bieten, die entwickelt wurden, um Kaufvorgänge einfacher und vorhersehbarer zu gestalten.

Im Zuge des Markteintritts von Aventon in Deutschland und der Ausweitung seiner Präsenz in Europa wird TreviPay als exklusiver Anbieter von Zahlungsbedingungen für die B2B-Kunden von Aventon fungieren. Das Programm wurde entwickelt, um den Einzelhandelspartnern von Aventon mehr Sicherheit beim Einkauf und eine effektivere Verwaltung des Betriebskapitals zu ermöglichen und gleichzeitig das langfristige Wachstum der Marke in einer neuen Region zu unterstützen. Indem Aventon über TreviPay Handelskredite anbietet, können Einzelhändler flexibler einkaufen und ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen Markt stärken.

In einer Studie von TreviPay geben 78 der B2B-Käufer an, dass das Angebot von Rechnungszahlungen für ein reibungsloses Einkaufserlebnis unerlässlich ist. Das verdeutlicht die Bedeutung flexibler Zahlungsbedingungen für Aventon bei der Erschließung eines neuen Marktes.

"Zahlungen und Rechnungsstellung spielen eine wichtige Rolle dabei, wie Hersteller Vertrauensbeziehungen zu ihren Händlernetzwerken aufbauen und in neuen Märkten wachsen", so Brandon Spear, CEO von TreviPay. "Die Expansion von Aventon nach Deutschland bringt flexible Zahlungsoptionen mit sich, die dazu beitragen, Reibungsverluste im Kaufprozess zu beseitigen, und den Händlern eine besser planbare Möglichkeit zur Verwaltung der Käufe bieten. Dies ist ein praktischer Weg, um das Wachstum voranzutreiben und gleichzeitig stärkere Geschäftsbeziehungen aufzubauen."

Diese Erweiterung spiegelt die Stärke der bereits etablierten Beziehung zwischen Aventon und TreviPay sowie die Akzeptanz und das Wiederkaufverhalten wider, die im Rahmen des derzeitigen Programms in Nordamerika zu beobachten sind. Aufgrund seiner Erfahrung in der Betreuung von europaweit tätigen Kunden kann TreviPay Aventon dabei unterstützen, deutschen Käufern im Zuge seines internationalen Wachstums dasselbe B2B-Zahlungserlebnis zu bieten.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TreviPay, einem ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet, der uns bei unserer Expansion auf den europäischen Markt unterstützen wird", so Oliver Hensche, B2B Sales Director für Europa. "TreviPay ermöglicht unserem Händlernetzwerk flexible B2B-Zahlungslösungen und sorgt für einen reibungslosen, transparenten Rechnungsstellungsprozess."

Durch das TreviPay-Programm kann Aventon im Zuge seiner Expansion nach Europa qualifizierten B2B-Käufern in Deutschland verlängerte Zahlungsfristen und flexible Zahlungsbedingungen anbieten, die durch die Bonitätsprüfung und die Kreditentscheidungen von TreviPay abgesichert sind.

Um mehr darüber zu erfahren, wie TreviPay die B2B-Rechnungsstellung und -Zahlungen unterstützt, besuchen Sie bitte www.TreviPay.com.

Über TreviPay

TreviPay, The Pay by Invoice Company, ist der globale B2B-Zahlungsinfrastrukturpartner für Hersteller, Einzelhändler, Reiseunternehmen und Banken. Mit unserer vollständig verwalteten Plattform, intelligenten Apps und 40 Jahren Erfahrung im Bereich Buyer Intelligence unterstützen wir Käufer beim Einkauf und Verkäufer dabei, zu wachsen und schneller bezahlt zu werden. Hinter den Kulissen rationalisieren wir den Order-to-Cash-Prozess, angefangen bei der schnellen Kundenanmeldung über vorausschauendes Marketing bis hin zu intelligenter Rechnungsstellung und Abwicklung. Alle diese Prozesse werden durch KI gestützt, die mit jeder Transaktion besser wird. Das Ergebnis: weniger Fehler, ein höherer durchschnittlicher Bestellwert (Average Order Value, AOV) und garantierte Zahlungsfristen (Days Sales Outstanding, DSO). TreviPay ermöglicht jährlich einen weltweiten Handelsumsatz von über 8 Milliarden US-Dollar, ist in 35 Ländern tätig und wurde von IDC als Leader for Embedded Payment Applications sowie von The Hackett Group als Top-Anbieter im Bereich Cash Application ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.trevipay.com.

Über Aventon

Aventon wurde 2013 in Brea, Kalifornien, gegründet. Was als Leidenschaft für Radrennen begann, hat sich mittlerweile zu einer der führenden E-Bike-Marken Nordamerikas entwickelt. Aventon verbindet fortschrittliche Technologie, durchdachtes Design und ein Premium-Fahrerlebnis, um neu zu definieren, was Abenteuer in der heutigen Zeit bedeuten können. Mit rund um den Globus tätigen Teams und einem konsequenten Fokus auf Innovation gestaltet Aventon die Zukunft der Mobilität auf zwei Rädern.

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