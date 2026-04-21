Redslim, ein Spezialist für End-to-End-Datenmanagementlösungen und ein Portfoliounternehmen von Astorg, gab heute seine Expansion in die Region Lateinamerika (LATAM) bekannt. Dies markiert den nächsten Schritt in seiner Wachstumsstrategie, multinationale Marken und Einzelhändler in allen wichtigen Märkten zu unterstützen. Nach der jüngsten Expansion in den asiatisch-pazifischen Raum stärkt dieser Schritt Redslims Dynamik beim Aufbau einer wahrhaft globalen Präsenz und spiegelt die wachsende Nachfrage internationaler Kunden nach einem vertrauenswürdigen Partner wider, der zuverlässige und KI-fähige Daten und Erkenntnisse in großem Maßstab liefert.

Die Expansion umfasst die Ernennung von Alejandro Merlo zum Regionaldirektor und Javier Gonzalez zum Regionalmanager für die Region.

Lateinamerika stellt für globale Konsumgütermarken eine große Wachstumschance dar, ist aber auch eines der komplexesten Datenumfelder. Die rasante Digitalisierung und sich wandelnde Verbraucherverhalten treiben die Nachfrage nach zuverlässigen Marktinformationen an, während fragmentierte Einzelhandelsstrukturen und länderspezifische Datenlandschaften es schwierig machen, ohne fundierte lokale Kenntnisse konsistente, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Alejandro Merlo, Regionaldirektor, LATAM, kommentierte: "Lateinamerika befindet sich an einem Wendepunkt. Unternehmen wissen, dass sie den Schritt von fragmentierten Daten hin zu integrierten, KI-fähigen Ökosystemen vollziehen müssen. Doch um dorthin zu gelangen, sind das richtige Fachwissen und die richtigen Grundlagen erforderlich."

Durch die Kombination von fundiertem lokalem Fachwissen mit einem einheitlichen globalen Rahmen ermöglicht Redslim Unternehmen, fragmentierte Marktdaten in strukturierte, entscheidungsreife Ressourcen umzuwandeln. Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Verwaltung und Visualisierung von Marktdaten einschließlich Direkt- und Mediendaten aus dem Einzelhandel unterstützt Redslim Unternehmen dabei, skalierbare Datenfundamente und intelligente Erkenntnisse aufzubauen, um Werbung, Preise und Sortimente zu optimieren und letztlich Marktanteile und Umsatz zu steigern.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Advanced Analytics, KI-Einführung und Transformation von Datenökosystemen im Unternehmensmaßstab wird Alejandro Merlo die regionale Einführung leiten. Ihm zur Seite steht Javier Gonzalez, der umfangreiche Erfahrung in der Beratung von FMCG-Kunden aus den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Tabak, Körperpflege und Einzelhandel in ganz Lateinamerika in den Bereichen Preisgestaltung, Umsatzmanagement und strategische Umsetzung mitbringt.

Alejandro Merlo, Regionaldirektor, LATAM, fügte hinzu: "Bei Redslim setzen wir uns leidenschaftlich dafür ein, strategische Datenressourcen bereitzustellen und skalierbare Datenökosysteme zu schaffen, damit Unternehmen das volle Potenzial ihrer Daten, fortschrittlicher Analytik und KI ausschöpfen können, um bessere Entscheidungen zu treffen."

"LATAM stellt einen logischen nächsten Schritt in unserer internationalen Expansion dar und bietet eine der spannendsten Wachstumschancen für unsere Kunden. Nach unserer Expansion im APAC-Raum investieren wir weiterhin dort, wo unsere Kunden tätig sind und wo sie uns am meisten brauchen", kommentierte Alberto Alcaniz, Co-CEO.

Unterstützt von Astorg spiegelt die internationale Expansion von Redslim sowohl im APAC- als auch im LATAM-Raum das gemeinsame Ziel wider, ein wahrhaft globales Unternehmen und eine skalierbare Plattform aufzubauen. Durch die Partnerschaft mit Astorg investiert Redslim weiterhin in globale und regionale Kapazitäten und stärkt damit seine Position als vertrauenswürdiger Partner für Konsumgütermarken, die in zunehmend komplexen, multiregionalen Umgebungen tätig sind.

Über Redslim

Redslim optimiert das Datenmanagement für Teams, die fragmentierte Datensätze für wichtige Entscheidungen nutzen müssen. Die auf Datenengineering, Harmonisierung und BI spezialisierten Teams verwalten Daten von über 50 Agenturen aus mehr als 55 Ländern. Ihre technologiebasierten Dienstleistungen optimieren die Datennutzung für mehr als 30 globale Unternehmen. Redslim ist seit mehr als 10 Jahren aktiv und entwickelt seine Lösungen ständig weiter, um den sich wandelnden Anforderungen seiner Kunden und Datenpartner stets gerecht zu werden. Erfahren Sie mehr unter www.redslim.net und folgen Sie Redslim auf LinkedIn.

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MengShan Chen, Marketing and Communications Lead E-Mail: mengshan.chen@redslim.net