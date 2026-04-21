Trainingsgerät für die Pilatus PC-12 PRO mit dem integrierten Cockpit "G3000 PRIME" von Garmin

Frasca International, Inc., ein Unternehmen von FlightSafety International und weltweit führender Anbieter von Flugsimulationen, gab heute bekannt, dass sein Pilatus PC-12 PRO Flight Simulation Training Device (FSTD) vom Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) die Zulassung als Flugtrainingsgerät der Stufe 2 (FTD2) und als Trainer für Flug- und Navigationsverfahren (FNPT II) erhalten hat.

Frasca ist der erste Anbieter, der ein PC-12 PRO-Trainingsgerät entwickelt hat. Das mit der G3000 PRIME-Avioniksuite von Garmin ausgestattete Gerät wird am Hauptsitz von Pilatus Aircraft Ltd. in Stans (Schweiz) installiert, wo es die Ausbildung der nächsten Generation von PC-12-Piloten unterstützen wird. Die Qualifikation ermöglicht es Piloten, eine breite Palette an Instrumenten-, Verfahrens- und Fortgeschrittenen-Systemschulungen in einer äußerst realistischen Umgebung zu absolvieren, die die Fähigkeiten des Flugzeugs widerspiegelt.

"Das PC-12 PRO setzt mit ihren fortschrittlichen Funktionen neue Maßstäbe, und wir sind stolz darauf, einen hochmodernen Simulator zu entwickeln, der Piloten einen nahtlosen Übergang vom FTD zum Flugzeug ermöglicht", sagte John Frasca, President von Frasca International. "Durch die Kombination der hochpräzisen Flugmodellierungs- und Visualisierungssysteme mit dem Garmin G3000 PRIME bieten wir eine Trainingslösung, die dem hohen technischen Anspruch des Flugzeugs gerecht wird."

David Liechti, ein Pilot und Teamleiter Flugausbildung bei Pilatus, fügte hinzu: "Mit unserem neuen PC-12 PRO-Flugsimulator und unseren webbasierten Schulungen heben wir die Ausbildung auf ein neues Niveau. Das Ergebnis ist ein Ausbildungsprogramm, das nicht nur höchste Qualität bietet, sondern auch aktiv zur Verbesserung der Flugsicherheit beiträgt."

Mit dem PC-12 PRO sind es nun fast 3.000 von Frasca entwickelte und hergestellte Geräte, die über 50 Flugzeugtypen unterstützen. Das neue Gerät und die Zertifizierung unterstreichen Frascas Engagement für die Bereitstellung von Trainingslösungen der nächsten Generation, die mit den sich weiterentwickelnden Flugzeugkonstruktionen Schritt halten. Das Cockpit und die edle Innenausstattung sind originalgetreue Nachbildungen, die am Hauptsitz von Frasca in Urbana, Illinois, entworfen und gefertigt wurden und die langjährige Erfahrung des Unternehmens im Bau von Präzisionssimulatoren widerspiegeln.

Über Frasca International, Inc.

Frasca, ein Unternehmen von FlightSafety International Inc., ist seit 1958 ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Flugsimulation. Mit dem Anspruch an Innovation und exzellente Pilotenausbildung liefert Frasca Simulationslösungen an Fluggesellschaften, Pilotentrainingsorganisationen, Universitäten und militärische Kunden weltweit.

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