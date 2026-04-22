Crown Bioscience, ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO) und ein Unternehmen von JSR Life Sciences, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Turbine bekannt, einem führenden Unternehmen im Bereich der virtuellen Biologie, um die translationale Onkologieforschung voranzutreiben. Dazu werden die In-silico-Virtual-Assays von Turbine mit den Tumor-Organoid-Assays von Crown Bioscience auf Basis der HUB-Organoid-Technologie integriert. Diese Zusammenarbeit schafft einen vernetzten Arbeitsablauf, der es Forschern ermöglicht, effizienter von der Hypothese zur Validierung zu gelangen.

Die virtuellen Assays von Turbine simulieren biologische Reaktionen über Tausende von biologischen Proben und Hunderte von Wirkstoffen hinweg und generieren so prädiktive Erkenntnisse zur Identifizierung und Priorisierung von Zielmolekülen, Therapien und Kombinationen. Die Vorhersagen werden durch die Einbeziehung multimodaler Daten und Daten zur Wirkstoffreaktion aus Hunderten von Tumororganoidmodellen bei Crown Bioscience verbessert. Gemeinsam schaffen die Unternehmen einen geschlossenen Ansatz, der Vorhersage und Validierung miteinander verknüpft, die Vorhersagegenauigkeit verbessert, den experimentellen Aufwand reduziert und gleichzeitig eine größere biologische Relevanz und translationales Vertrauen bietet.

Auf der Grundlage der In-silico-Vorhersagen von Turbine können ausgewählte Hypothesen mithilfe der Tumororganoid-Assays von Crown Bioscience experimentell validiert werden, was das Versuchsdesign rationalisiert, Kosten senkt und Entwicklungszeiten verkürzt.

Dieser Ansatz ermöglicht es Forschern, früher Erkenntnisse zu gewinnen, Ressourcen auf die vielversprechendsten Strategien zu konzentrieren und schnellere, fundiertere Entscheidungen mit größerer Zuversicht hinsichtlich der klinischen Übertragbarkeit zu treffen.

"Der translationaler Erfolg hängt davon ab, wie gut frühe Erkenntnisse die tatsächliche Patientenbiologie widerspiegeln", sagte John Gu, CEO von Crown Bioscience. "Durch die Integration von Vorhersagemodellen in unsere Organoidmodelle schaffen wir eine solidere Grundlage für die Entscheidungsfindung, die das Vertrauen stärkt, Risiken verringert und den Weg in die klinische Anwendung beschleunigt."

"Gemeinsam mit Crown Bioscience wollen wir einen zentralen Zielkonflikt in der Wirkstoffforschung zwischen Skalierbarkeit und Übertragbarkeit angehen", sagte Szabolcs Nagy, CEO von Turbine. "Mithilfe unseres Virtual Lab können Forscher bereits Millionen von Hypothesen in silico untersuchen. Durch die Integration mit der Organoid-Plattform von Crown ermöglichen wir virtuelle Experimente, die die Patientenbiologie besser widerspiegeln und so dazu beitragen, die Lücke in der Übertragbarkeit zu schließen."

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organization, CRO), dessen Ziel es ist, die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten in den Bereichen Onkologie und Immunonkologie zu beschleunigen. Wir kooperieren mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, um innovative, bedarfsgerechte Lösungen für die präklinische Forschung, translationale Plattformen und die Unterstützung klinischer Studien anzubieten. Wir verfügen über die weltweit größte kommerziell verfügbare Sammlung von patientenabgeleiteten Xenografts (Patient-Derived Xenografts, PDX) und rund 1.000 Tumororganoidmodelle, die auf der Hubrecht Organoid Technology basieren. So können wir unvergleichbare Einblicke in 35 Krebsindikationen bieten. Unsere Expertise erstreckt sich über In-vivo-, In-vitro- Ex-vivo- und In-silico -Methoden, die wir durch hochmoderne, das gesamte Spektrum der Arzneimittelentwicklung abdeckende Labordienstleistungen ergänzen. Unsere umfangreiche Biobank mit flüssigen und menschlichen Bioproben, inklusive klinischer Daten, leistet einen weiteren Beitrag zur Verbesserung unserer onkologischen Forschungskapazitäten. Wir unterhalten elf hochmoderne Labore in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, die den höchsten Industriestandards entsprechen und unter anderem vom College of American Pathologists (CAP) sowie der Internationalen Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) akkreditiert sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.crownbio.com.

Über Turbine

Turbine virtualisiert biologische Experimente mithilfe von KI, um die Wirkstoffforschung zu beschleunigen und die klinische Übertragbarkeit zu verbessern. Auf der Grundlage seines grundlegenden virtuellen Zellmodells, das durch sein "Lab-in-the-Loop"-Konzept unterstützt wird, erstellt Turbine virtuelle Kopien experimenteller Assays. Das Virtual Lab von Turbine führt Experimente mit rechnerischer Geschwindigkeit und in großem Maßstab durch, sodass Forscher Millionen von Ideen jenseits der physikalischen Grenzen eines Labors testen können, um die biologischen Ursachen von Krankheiten zu verstehen. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern führender Biopharmaunternehmen wie MSD (Merck Co.), AstraZeneca und Bayer haben die virtuellen Assays von Turbine die Experimente in mehr als 30 Forschungsprogrammen rationalisiert. Unterstützt von führenden Technologie- und Brancheninvestoren wie Accel, dem MSD Global Health Innovation Fund, Interactive Venture Partners und Beiersdorf macht Turbine die Biologie zu einer ingenieurwissenschaftlichen Disziplin. Weitere Informationen finden Sie unter www.turbine.ai oder folgen Sie unserer LinkedIn-Seite.

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