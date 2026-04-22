Vancouver, Kanada - 21. April 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) ("Onco" oder das "Unternehmen") gibt den erfolgreichen Abschluss eines bedeutenden Meilensteins mit Dalton Pharma Services ("Dalton") bekannt, der sich auf die Entwicklung von Analysemethoden zur Reinheitsbestimmung von Intermediate 1 (Monomer) seiner proprietären Polymerplattform konzentriert, die ONC010 unterstützt. Zu den abgeschlossenen Arbeiten gehört die Entwicklung einer robusten Analysemethode mittels Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (Reverse-Phase High-Performance Liquid Chromatography; RP-HPLC), die der Erkennung von Verunreinigungen und der Qualitätskontrolle des Monomers dient, das im nanopartikelbasierten Wirkstoffabgabesystem des Unternehmens verwendet wird. Die während des Programms generierten Daten vor der Validierung zeigten eine starke analytische Leistung, einschließlich einer hohen Empfindlichkeit für die Erkennung von Verunreinigungen bei niedrigen Schwellenwerten, eine ausgezeichnete Linearität über den getesteten Bereich und ein konsistentes chromatographisches Verhalten, das für routinemäßige analytische Anwendungen geeignet ist.

Das Entwicklungsprogramm von Dalton unterstützt die Etablierung einer zweckmäßigen Methode für den Einsatz in der laufenden Entwicklung und bei künftigen GMP-konformen Herstellungsaktivitäten. Die Methode bildet die Grundlage für formale analytische Prüfverfahren im Rahmen des umfassenderen CMC-Programms (Chemistry, Manufacturing, and Controls) des Unternehmens. Die Prozessentwicklung für das Monomer wurde mit der erfolgreichen Isolierung zwischengeschalteter Scale-up-Chargen bei ca. 20 g und 181 g abgeschlossen, wobei jede Charge einen hohen Reinheitsgrad von mindestens 98 % erreichte, wie durch die HPLC-Analyse bestätigt. Diese Ergebnisse unterstützen die Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit des Monomersyntheseprozesses.

"Der Abschluss dieses Programms zur Entwicklung von Analysemethoden stellt einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung in Bezug auf die Stärkung des Qualitäts- und Kontrollrahmens für unsere Polymerplattform dar", sagte Dr. Islam Mohamed, Chief Medical Officer von Onco-Innovations. "Die Etablierung zuverlässiger und präziser Analysemethoden ist entscheidend, um eine reproduzierbare Herstellung zu gewährleisten und unser Programm in Richtung von Studien zur Vorbereitung auf einen Investigational New Drug (IND)-Antrag und der klinischen Entwicklung voranzubringen."

Weitere Prozessverbesserungen wurden implementiert, darunter die Verbesserung der Synthesebedingungen und Strategien zur Kontrolle von Verunreinigungen durch optimierte Reinigungstechniken. Das Unternehmen setzt die Festlegung der endgültigen Qualitätsspezifikationen für das Polymer und die zugehörigen Zwischenprodukte im Rahmen seines laufenden CMC-Entwicklungsprogramms weiter fort.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

IM NAMEN VON ONCO-INNOVATIONS LIMITED,

"Thomas O'Shaughnessy"

Chief Executive Officer

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Thomas O'Shaughnessy

Chief Executive Officer

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