Der Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) veranstaltet Mega-Events wie die Hong Kong Gifts Premium Fair, Home InStyle und Fashion InStyle (vom 27. bis 30. April im Hong Kong Convention and Exhibition Centre, HKCEC); die Hong Kong International Printing Packaging Fair und DeLuxe PrintPack Hong Kong (gleichzeitig mit der AsiaWorld-Expo) und die Hong Kong International Licensing Show mit der Asian Licensing Conference (vom 27. bis 29. April im HKCEC). Auf diesen Events knüpfen die Kreativbranchen von Hongkong Beziehungen zum chinesischen Festland und zu globalen Märkten an. Dies unterstreicht die Rolle der Stadt als regionaler Kreativ-Hub.

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Sieben HKTDC Lifestyle-Messen

Geschenke, die Trends setzen und zum Einkauf anregen

Die Gifts Premium Fair präsentiert die berühmte Hall of Fine Designs, wo die führenden Design-Marken der Welt vertreten sind. Dieses Mal sind die Pavillions von Shanxi Pavilion und Zhejiang zum ersten Mal dabei und erstmals unter der Führung des Handelsministeriums der Provinz Zhejiang. Darüber hinaus zeigt Smart Design Global ausgesuchte Unternehmen, die die Messe als Werbeplattform für Originaldesigns aus Hongkong nutzen.

Führende Trends für Haushaltswaren

Home InStyle zeigt erneut innovative Materialien für Haushaltswaren. Nachdem im vergangenen Jahr erfolgreich neue Ideen mit Silber fürs Heim präsentiert wurden, vereint die Messe diese Elemente nun im Gerontech and Innovative Material Pavilion, der von der Innovation and Technology Commission der HKSAR-Regierung finanziert wird.

Innovatives Material auf der Fashion InStyle

Fashion InStyle ist geprägt von der Wiederkehr von NEXT@Fashion InStyle, ein im Spotlight stehender Bereich der HKTDC, der von der Cultural and Creative Industries Development Agency (CCIDA) der HKSAR-Regierung gesponsort wird. Dieses Jahr sind die Philippinen Featured Partner der Zone, wo ungefähr 60 globale Unternehmen ausstellen und zeigen, wie Materialien der kommenden Generation die Transformation der Branche vorantreiben. Unter der Leitung des Projekt Consultants Han Chong (Gründer von Self-Portrait) werden fünf disziplinübergreifende Projekte von sechs aufstrebenden Designern aus Hongkong präsentiert.

Zwei Messen für PrintPack: Smart Sustainable

Auf der Printing Packaging Fair werden smartes Packaging und neue Materialien präsentiert, neben den umweltfreundlichen Angeboten. Das kommt der wachsenden Nachfrage nach Innovation und Nachhaltigkeit entgegen. DeLuxe PrintPack Hong Kong zeigt Lösungen für anspruchsvollen Druck und Premium-Verpackungen, die sich für Luxusartikel eignen. Es sind für unterschiedliche Branchen passende Themen verfügbar.

Begleitet werden die Veranstaltungen von Seminaren zu verschiedenen Themen, Käuferforen, Produktpromotions und Launch-Events sowie Modeparaden. Es werden Themen wie Marktanalyse, kulturelles Creativ-Design, Smart Industry, Silver Economy und Nachhaltigkeit behandelt.

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