© Foto: Urbanandsport - NurPhotoExplodierende Kerosinpreise setzen United Airlines unter Druck: Trotz starker Quartalszahlen kappt der Konzern seinen Gewinnausblick drastisch - und dämpft damit die Erwartungen für das Jahr.United Airlines hat seine Anleger am Dienstagabend mit einer deutlichen Senkung des Gewinnausblicks geschockt. Hintergrund sind die stark gestiegenen Treibstoffkosten infolge des Kriegs mit dem Iran. Für das laufende Jahr rechnet die Fluggesellschaft nun nur noch mit einem bereinigten Gewinn von 7 bis 11 US-Dollar je Aktie. Im Januar hatte das Management noch 12 bis 14 US-Dollar in Aussicht gestellt. Auch für das zweite Quartal fällt der Ausblick schwächer aus als gedacht. United erwartet hier lediglich …Den vollständigen Artikel lesen
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