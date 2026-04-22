Im Inneren von Nikolai: Das größte dokumentierte Nickelvorkommen in Amerika

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5,6 Milliarden Pfund Nickel (angezeigt). 9,4 Milliarden Pfund (geschlussfolgert). Sechs kritische Mineralien. Ein Projekt im zentralen Alaska.

Verbreitet im Auftrag von: Alaska Energy Metals Corp.

Ein Führungsteam für strategische Umsetzung

Die Grundlage des Projekts beruht auf einer seltenen Kombination aus technischer Kontinuität und Einfluss auf hoher politischer Ebene. Präsident und CEO Gregory Beischer verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bergbau, darunter eine prägende Zeit bei INCO Limited, dem früher weltweit führenden Nickelproduzenten.1 Seine 30-jährige Verbindung zum Nikolai-Projekt verleiht ihm eine außergewöhnliche geologische Überzeugungskraft sowie praxisnahe Erfahrung, die in diesem Sektor nur selten zu finden ist.



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Die Stärke des Teams geht jedoch weit über die Geologie hinaus. Der Vorstand sowie das Beratergremium bringen genau die Expertise in Politik und Kapitalmärkten mit, die erforderlich ist, um sich im heutigen Umfeld kritischer Mineralien erfolgreich zu positionieren:

Politik & Genehmigungen: Direktorin Corri Feige ist ehemalige Commissioner des Alaska Department of Natural Resources und war während der Entwicklung des föderal-staatlichen Koordinierungsrahmens für kritische Mineralien die oberste Verantwortliche für den Mineraliensektor des Bundesstaates.

Direktorin ist ehemalige Commissioner des und war während der Entwicklung des föderal-staatlichen Koordinierungsrahmens für kritische Mineralien die oberste Verantwortliche für den Mineraliensektor des Bundesstaates. Bundesstrategie: Berater Dan McGroarty bringt umfassende Erfahrung aus früheren Positionen im Department of Defense, Department of Energy sowie im Weißen Haus mit und positioniert das Projekt optimal, um sich erfolgreich in Förderprogramme auf Bundesebene sowie Initiativen im Rahmen des Defense Production Act (DPA) einzubringen.

Berater bringt umfassende Erfahrung aus früheren Positionen im mit und positioniert das Projekt optimal, um sich erfolgreich in Förderprogramme auf Bundesebene sowie Initiativen im Rahmen des Defense Production Act (DPA) einzubringen. Kapitalmärkte: Die Direktoren Tyron Breytenbach (ehemals Cormark Securities und Stifel) sowie Mario Vetro (K92 Mining) bringen die institutionelle Tiefe mit, die erforderlich ist, um ein Projekt dieser Größenordnung in Richtung Produktion zu entwickeln.

Diese Führungsstruktur transformiert das Nikolai-Projekt von Alaska Energy Metals (WKN: A3D8PV) von einer bedeutenden geologischen Entdeckung in ein hochentwickeltes strategisches Vehikel, das gezielt darauf ausgerichtet ist, die Lücke zwischen den Ressourcen Alaskas und der inländischen Lieferkette der USA zu schließen. .

Eine Ressource von globaler Bedeutung

Ein unabhängiger, NI 43-101-konformer technischer Bericht hat eine global bedeutende Ressource von 5,6 Milliarden Pfund Nickel in der Kategorie "angezeigt" sowie weitere 9,4 Milliarden Pfund in der Kategorie "geschlussfolgert" quantifiziert.²



Die vollständigen Mineralressourcenschätzungen der Kategorien "angezeigt" und "geschlussfolgert", wie vom Unternehmen veröffentlicht, sind nachfolgend dargestellt.

INDICATED MRE

2024 MRE 2025 MRE tonnage 813 Millionen Tonnen 1.190 Millionen Tonnen 46% nickel 3,87 Milliarden Pfund 5,61 Milliarden Pfund 45% Kupfer 1,28 Milliarden Pfund 1,77 Milliarden Pfund 38% Kobalt 0,30 Milliarden Pfund 0,44 Milliarden Pfund 47% gold 0,33 Millionen Unzen 0,47 Millionen Unzen 42% palladium 2,45 Millionen Unzen 3,33 Millionen Unzen 36% Platin 1,25 Millionen Unzen 1,72 Millionen Unzen 37% Nickeläquivalent-Gehalt (ohne Cr, Fe) 0.29% 0.30% 3% Nickeläquivalent-Metall (ohne Cr, Fe) 5,18 Milliarden Pfund 7,86 Milliarden Pfund 52% Chrom 0,00 Milliarden Pfund 7,88 Milliarden Pfund k. A. Eisen 0,00 Milliarden Pfund 117 Millionen Tonnen k. A. Nickeläquivalent-Gehalt (mit Cr, Fe) k. A. 0.42% k. A. Nickeläquivalent-Metall (mit Cr, Fe) k. A. 11,03 Milliarden Pfund k. A.

INFERRED MRE

2024 MRE 2025 MRE tonnage 896 Millionen Tonnen 2.087 Millionen Tonnen 133% nickel 4,23 Milliarden Pfund 9,38 Milliarden Pfund 122% Kupfer 1,04 Milliarden Pfund 2,43 Milliarden Pfund 134% Kobalt 0,33 Milliarden Pfund 0,76 Milliarden Pfund 130% gold 0,27 Millionen Unzen 0,66 Millionen Unzen 144% palladium 1,97 Millionen Unzen 4,56 Millionen Unzen 131% Platin 1,13 Millionen Unzen 2,58 Millionen Unzen 128% Nickeläquivalent-Gehalt (ohne Cr, Fe) 0.27% 0.28% 4% Nickeläquivalent-Metall (ohne Cr, Fe) 5,41 Milliarden Pfund 12,75 Milliarden Pfund 136% Chrom 0,00 Milliarden Pfund 12,29 Milliarden Pfund k. A. Eisen 0,00 Milliarden Pfund 205 Millionen Tonnen k. A. Nickeläquivalent-Gehalt (mit Cr, Fe) k. A. 0.39% k. A. Nickeläquivalent-Metall (mit Cr, Fe) k. A. 17,98 Milliarden Pfund k. A.

Zur Einordnung: 5,61 Milliarden Pfund enthaltenes Nickel entsprechen etwa 2,54 Millionen Tonnen eine Größenordnung, die die angezeigte Ressource von Nikolai in dieselbe grobe Kategorie wie einige der größeren sulfidischen Nickelvorkommen weltweit einordnet.³ Die geschlussfolgerte Ressource ergänzt weitere 9,38 Milliarden Pfund Nickelmetall, mit derselben Palette an Nebenproduktgutschriften.



Die Kategorie "angezeigt" stellt unter NI 43-101 die Klassifizierung mit höherer Sicherheit dar und bildet die Grundlage für vorläufige wirtschaftliche Bewertungen. Die Kategorie "geschlussfolgert" weist eine geringere Sicherheit auf und würde typischerweise durch zusätzliche Bohrprogramme wie sie das Unternehmen im Rahmen seines zukünftigen technischen Programms identifiziert hat in Richtung "angezeigt" und "gemessen" hochgestuft werden.

Die richtige Art von Nickel: Klasse-1-Sulfid

Nicht jedes Nickel ist gleich und dieser Unterschied ist sowohl für Batterie- als auch für Verteidigungsanwendungen entscheidend.

Die Lagerstätte ist ein magmatisches Sulfidsystem und stellt damit die ideale Quelle für hochreines Klasse-1-Nickel dar, das für Hochleistungsbatterien, Verteidigungsanwendungen und Energiespeicherung benötigt wird. Dies ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber den weltweit häufiger vorkommenden Lateritlagerstätten, deren Verarbeitung komplexer, kostenintensiver und kohlenstoffintensiver ist, um Material in Batteriequalität zu erzeugen.

Ein kurzer technischer Überblick ist hier hilfreich.

Magmatische Sulfidlagerstätten entstehen, wenn sich eine Sulfidschmelze aus einem mafischen oder ultramafischen Magma abtrennt und kalkophile Elemente Nickel, Kupfer, Kobalt sowie die Platingruppenmetalle in hohen Konzentrationen anreichert. Zu dieser geologischen "Linie" zählen Lagerstätten wie Sudbury, Voisey's Bay, Kambalda, Norilsk-Talnakh und Jinchuan. Sie liefern Nickel in Form von Sulfidmineralen (überwiegend Pentlandit), das mittels konventioneller Flotation konzentriert und anschließend durch Schmelzen und Raffination zu hochreinem, an der LME lieferbarem Klasse-1-Nickel verarbeitet werden kann derselbe metallurgische Prozess, der den Großteil des weltweit produzierten hochreinen Nickels im vergangenen Jahrhundert hervorgebracht hat.4

Lateritlagerstätten hingegen entstehen durch tropische Verwitterung ultramafischer Gesteine. Sie enthalten Nickel, das in Oxid- und Silikatmineralen (Limonit und Saprolit) verteilt ist, und stellen zwar den Großteil der globalen Ressourcenbasis dar, erfordern jedoch energie- und reagenzienintensivere Verfahren wie Hochdruck-Säurelaugung oder pyrometallurgische Umwandlung zu Klasse-2-Nickel-Roheisen, um das enthaltene Nickel in eine Batteriequalität oder eine an der LME lieferbare Form zu überführen.5

Die Unterscheidung zwischen Klasse 1 und Klasse 2 entspricht der Spezifikationssystematik der LME. Klasse-1-Nickel die bevorzugte Form für die Herstellung von Nickelsulfat-Vorstufen in der Lithium-Ionen-Kathoden-Lieferkette sowie für Hochtemperaturlegierungen erzielt in der Regel einen Preisaufschlag gegenüber Klasse-2-Nickel-Roheisen und ist die Form, bei der der langfristige strukturelle Angebotsengpass am ausgeprägtesten ist.5

Das Nikolai-Projekt positioniert sich auf der vorteilhaften Seite all dieser Kriterien: ein magmatisches Sulfid-System, ein Korb kalkophiler Elemente sowie ein metallurgischer Prozesspfad, der seit über einem Jahrhundert im industriellen Maßstab etabliert ist.

Ausgelegt für kosteneffizienten Tagebau

Die Lagerstätte weist mächtige, zusammenhängende und oberflächennahe Mineralisierungszonen auf, wodurch sie sich hervorragend für großskalige, kosteneffiziente Tagebaumethoden eignet. Dies wird durch ein vorläufiges Abraumverhältnis von lediglich 1,6:1 untermauert ein außergewöhnlich niedriger Wert, der auf eine sehr effiziente Gewinnung hindeutet.



Eine hochgradige Starterzone: Besonders hervorzuheben ist, dass Bohrungen eine zusammenhängende, höhergradige "Kernzone" identifiziert haben, die bis an die Oberfläche reicht. Dies eröffnet das Potenzial für eine sogenannte "Startergrube", die in den frühen Betriebsjahren abgebaut werden könnte und damit potenziell höhere Einnahmen generiert.



Ein Abraumverhältnis von 1,6:1 bedeutet, dass für jede geförderte Tonne Erz lediglich 1,6 Tonnen Abraum bewegt werden müssen. Im globalen Vergleich von Tagebaubetrieben liegt dies am unteren Ende der Skala viele große Tagebauminen im Bereich von Basismetallen operieren über ihre Lebensdauer hinweg mit Abraumverhältnissen von 3:1 bis 5:1.6 Niedrigere Abraumverhältnisse führen unmittelbar zu geringeren Förderkosten pro Einheit sowie zu einer niedrigeren Kohlenstoffintensität pro produziertem Pfund Metall.



Das Konzept der "Startergrube", basierend auf der höhergradigen Kernzone, ist ein etablierter Ansatz zur Risikoreduktion in der Tagebauplanung: Durch den frühzeitigen Abbau höhergradiger Materialien kann ein Projekt die Amortisation des eingesetzten Kapitals beschleunigen, die Cash-Margen in den Anfangsjahren verbessern und die finanzielle Flexibilität schaffen, um nachfolgende Projektphasen zu finanzieren.

Sieben kritische Mineralien in einer Lagerstätte

Ein polymetallisches Kraftpaket: Die Lagerstätte enthält einen reichhaltigen Korb aus sechs von der US-Regierung als kritisch eingestuften Mineralien: Nickel, Kupfer, Kobalt, Chrom, Platin und Palladium ergänzt durch bedeutende Eisenvorkommen.



Jedes dieser Metalle verfügt über eigene, spezifische Endanwendungen:



Nickel: Klasse-1-Batteriekathoden, Superlegierungen, Edelstahl.

Klasse-1-Batteriekathoden, Superlegierungen, Edelstahl. Kupfer: Elektrifizierung der Stromnetze, Elektromotoren für Elektrofahrzeuge, Verkabelung, Verteidigungsanwendungen.

Elektrifizierung der Stromnetze, Elektromotoren für Elektrofahrzeuge, Verkabelung, Verteidigungsanwendungen. Kobalt: Lithium-Ionen-Batteriekathoden (NCM, NCA), Hochtemperatur-Superlegierungen, Magnete.

Lithium-Ionen-Batteriekathoden (NCM, NCA), Hochtemperatur-Superlegierungen, Magnete. Chrom: Edelstahl, Superlegierungen, Komponenten für die Luft- und Raumfahrt.

Edelstahl, Superlegierungen, Komponenten für die Luft- und Raumfahrt. Platin und Palladium: Katalysatoren, Wasserstoff-Brennstoffzellen, industrielle Katalyse, Elektronik.

Katalysatoren, Wasserstoff-Brennstoffzellen, industrielle Katalyse, Elektronik. Eisen: Nebenprodukt in bedeutendem Umfang; Potenzial für Direct Shipping Ore (DSO) abhängig vom gewählten Verarbeitungsweg.

Die Zusammensetzung des Nikolai-Ressourcenportfolios überschneidet sich nahezu vollständig mit der US-Liste kritischer Mineralien. Diese bildet die Grundlage dafür, dass Projekte für beschleunigte Genehmigungsverfahren, steuerliche Förderungen sowie staatliche Förderprogramme im Verteidigungsbereich qualifiziert werden können.

Ein CO2-Sequestrierungs-Wildcard

Über die grundlegende Geologie hinaus haben erste Untersuchungen einzigartige Eigenschaften identifiziert, die Alaska Energy Metals Corporation (WKN: A3D8PV) erhebliche Wettbewerbsvorteile verschaffen könnten.



Potenzial für CO2-neutrales Nickel: Das Wirtsgestein von Nikolai wird von Mineralien dominiert, die bekanntermaßen auf natürliche Weise mit Kohlendioxid (CO2) reagieren und dieses binden. Alaska Energy Metals Corporation (WKN: A3D8PV) hat das Potenzial hervorgehoben, die Abraum- bzw. Aufbereitungsrückstände (Tailings) der Mine zur CO2-Sequestrierung zu nutzen. Sollte sich dies als praktikabel erweisen, könnte dies einen bedeutenden ESG-Vorteil darstellen und die Produktion eines "grünen" oder sogar CO2-neutralen Nickelprodukts ermöglichen, das einen Preisaufschlag erzielen könnte.



Die zugrunde liegende Chemie ist gut belegt: Bestimmte mafische und ultramafische Mineralien (insbesondere Olivin, Serpentin und Brucit) reagieren in Gegenwart von Wasser mit atmosphärischem CO2 und bilden stabile Karbonatminerale - derselbe Prozess, der über geologische Zeiträume zur natürlichen Mineralcarbonatisierung in veränderten ultramafischen Gesteinen führt. Im Kontext von Bergbauabfällen kann diese Reaktion durch vergrößerte Oberflächenexposition und ein geeignetes Tailings-Management deutlich beschleunigt werden.7 Ein funktionierendes CO2-Sequestrierungsprogramm auf industriellem Maßstab würde - je nach regulatorischem Umfeld - dem resultierenden Nickelprodukt einen messbaren Vorteil hinsichtlich der eingebetteten CO2-Bilanz verschaffen, den nachgelagerte Abnehmer in den Bereichen Batterien und Luft- und Raumfahrt zunehmend in ihre Preisgestaltung einbeziehen.



Auch andere Entwickler von Nickel-Sulfidprojekten haben öffentlich auf ähnliche Potenziale in ihren Wirtsgesteinen hingewiesen, und die wissenschaftliche Literatur zur Mineralcarbonatisierung in ultramafischen Tailings hat sich in den vergangenen fünf Jahren erheblich erweitert.7 Die Nikolai-Chance positioniert sich klar innerhalb dieses aufkommenden Forschungs- und Anwendungsfeldes.

Der Wettbewerbsvorteil

Diese Kombination aus einer erstklassigen Sulfidlagerstätte mit einzigartigem technischem Aufwärtspotenzial, gelegen in einer stabilen Jurisdiktion mit etablierter Infrastruktur, ist in der Bergbauindustrie äußerst selten. Dies bildet den Kern des Wettbewerbsvorteils von Alaska Energy Metals Corporation (OTCQB: AKEMF).



Was diesen geologischen Vorteil in tatsächlichen Shareholder Value überführt, sind der Zeitplan der Katalysatoren, die metallurgischen Untersuchungen, das Programm zur hydrometallurgischen Verarbeitbarkeit sowie die Preliminary Economic Assessment (PEA), deren Fortschritt das Unternehmen bis 2025 und in das Jahr 2026 hinein vorantreibt.



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Quellen

https://www.erudit.org/en/journals/jcha/2009-v20-n2-jcha3903/044401ar/ https://alaskaenergymetals.com/news/major-increase-in-mineral-resource-estimate/ https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-nickel.pdf https://pubs.usgs.gov/sir/2010/5070/i/pdf/sir2010-5070i.pdf https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(24)00458-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2542435124004586%3Fshowall%3Dtrue https://www.intechopen.com/chapters/71931 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es3012854

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Die Rohstoffexploration und -entwicklung sind hochspekulativ und durch eine Reihe bedeutender inhärenter Risiken gekennzeichnet, die dazu führen können, dass Projekte aus kommerziellen, technischen, politischen, regulatorischen oder finanziellen Gründen nicht erfolgreich entwickelt werden können oder - wenn sie erfolgreich entwickelt wurden - möglicherweise nicht über ihre Minenlebensdauer wirtschaftlich tragfähig bleiben, aus einem der vorgenannten Gründe. Es gibt keine Garantie dafür, dass Alaska Energy Metals erfolgreich eine Rendite für die Investoren erzielen wird, und die Erfolgsaussichten müssen im Hinblick auf das [frühe] Stadium der Geschäftstätigkeit betrachtet werden.

Die Fähigkeit von Alaska Energy Metals, Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um Entwicklungsaktivitäten zu rechtfertigen, und/oder seine Fähigkeit, Entwicklungsarbeiten zu beginnen und abzuschließen und/oder kommerzielle Produktionsaktivitäten in einem seiner Projekte zu beginnen und/oder aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb seiner Kontrolle liegen, einschließlich Explorationserfolg, der Erlangung von Finanzmitteln für alle Phasen der Exploration, Entwicklung und des kommerziellen Abbaus, der Angemessenheit der Infrastruktur, geologischen Eigenschaften, metallurgischen Eigenschaften einer Lagerstätte, der Verfügbarkeit von Verarbeitungstechnologie und -kapazität, der Verfügbarkeit von Speicherkapazität, dem Angebot und der Nachfrage nach Gold und anderen Mineralien, der Verfügbarkeit von Ausrüstung und Einrichtungen, die erforderlich sind, um die Entwicklung zu beginnen und abzuschließen, den Kosten von Verbrauchsmaterialien sowie Abbau- und Verarbeitungsanlagen, technologischen und technischen Problemen, Unfällen oder Sabotage- oder Terrorakten, ziviler Unruhe und Protesten, Währungsschwankungen, regulatorischen Änderungen, der Verfügbarkeit von Wasser, der Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte, dem Erhalt notwendiger Zustimmungen, Genehmigungen und Lizenzen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politischen Faktoren, einschließlich unerwarteter Änderungen von Regierungen oder staatlichen Richtlinien in Bezug auf Exploration, Entwicklung und kommerzielle Bergbauaktivitäten.

Die technischen Informationen in diesem Bericht wurden geprüft und genehmigt von Greg Beischer, PGeo, welcher ein leitender Angestellter und Direktor der Alaska Energy Metals Corporation und eine qualifizierte Person ist, wie definiert durch das National Instrument NI 43-101 - Standards zur Offenlegung von Mineralprojekten.

Darüber hinaus könnten Kostenüberschreitungen oder unerwartete Veränderungen der Rohstoffpreise in zukünftigen Entwicklungsphasen dazu führen, dass Projekte unwirtschaftlich werden, selbst wenn zuvor in Machbarkeitsstudien festgestellt wurde, dass sie wirtschaftlich sind. Dementsprechend besteht ungeachtet der positiven Ergebnisse einer oder mehrerer Machbarkeitsstudien das Risiko, dass Alaska Energy Metals nicht in der Lage wäre, die Entwicklung abzuschließen und kommerzielle Abbauaktivitäten auf einem oder mehreren Grundstücken zu beginnen, was erhebliche negative Auswirkungen auf das Geschäft, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die Aussichten hätte.

Für eine umfassendere Übersicht über die Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft von Alaska Energy Metals lesen Sie bitte die kontinuierlichen Offenlegungsdokumente von Alaska Energy Metals, die jeweils im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

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Interessen / Interessenskonflikte

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Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.

Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch keinen Einfluss.

Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Emittent: Alaska Energy Metals

Datum der erstmaligen Verbreitung: 04.15.2026

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 10:22 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt.

Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten verbundenen Risiken

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen.

Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind.

Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie.

Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.

Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader.

Begriffsbestimmungen

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA01169F1018