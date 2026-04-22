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HAMBORNER REIT AG: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025



22.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG HAMBORNER REIT AG: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 Bestätigung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

Verminderung der Miet- und Pachterlöse um 2,9 % auf 90,3 Mio. Euro

Rückgang des FFO um 5,7 % auf 48,6 Mio. Euro

Konstant hohe Vermietungsquote (96,5 %) und WALT (5,3 Jahre)

Nettovermögenswert (NAV) je Aktie: 9,07 Euro (-7,3 % YOY)

REIT-Eigenkapitalquote bei 54,7 % und Loan-to-value (LTV) bei 44,3 %

Dividendenvorschlag: 0,39 Euro je Aktie GESCHÄFTSZAHLEN ZUM 31. DEZEMBER 2025 Duisburg, 22. April 2026 - Die HAMBORNER REIT AG bestätigt mit der heutigen Veröffentlichung des Geschäftsberichts die im Rahmen der Veröffentlichung des vorläufigen Jahresergebnisses vermeldeten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025. Das operative Geschäft entwickelte sich weitgehend stabil und planmäßig. Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich auf 90,3 Mio. Euro und lagen damit 2,9 % unter dem Niveau des Vorjahres. Der Rückgang ist insbesondere auf die im ersten Halbjahr 2025 erfolgten Abgänge von Bestandsimmobilien zurückzuführen. Beeinflusst durch die Mietrückgänge sowie erhöhte Kostenbelastungen reduzierten sich die Funds from Operations (FFO) gegenüber dem Vorjahr um 5,7 % auf 48,6 Mio. Euro bzw. 0,60 Euro je Aktie. Damit ist es der Gesellschaft gelungen, ihre Umsatzprognose vollumfänglich zu erfüllen und ihr Ertragsziel zu übertreffen. Auf Grundlage der turnusmäßigen externen Bewertung des Bestandsportfolios, die erstmals durch den neuen Gutachter Savills durchgeführt wurde, verminderte sich der Verkehrswert des Immobilienportfolios (like-for-like) um 65,1 Mio. Euro bzw. 4,6 %. Die Wertanpassungen waren dabei im Wesentlichen auf die individuelle Marktentwicklung sowie auf einen erhöhten Investitionsbedarf an einzelnen Immobilienstandorten zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der Jahresendbewertung belief sich der Verkehrswert des Immobilienportfolios zum 31. Dezember 2025 auf 1,349 Mrd. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie reduzierte sich im Vorjahresvergleich um 7,3 % auf 9,07 Euro. Die Finanzsituation der Gesellschaft verblieb mit einer REIT-Eigenkapitalquote von 54,7 % sowie einem Loan-to-value (LTV) von 44,3 % weiterhin komfortabel. Auch auf operativer Ebene konnte die Gesellschaft ihre weitgehend stabile Geschäftsentwicklung fortsetzen. Sowohl die Vermietungsquote (96,5 %) als auch die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT; 5,3 Jahre) lagen zum 31. Dezember 2025 auf konstant hohem Niveau. DIVIDENDE & HAUPTVERSAMMLUNG Vor dem Hintergrund der weitgehend planmäßigen Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 und unter Berücksichtigung der definierten Ausschüttungsquote von 60 % bis 70 % des operativen Ergebnisses (FFO), beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat der diesjährigen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,39 Euro je Aktie vorzuschlagen. Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs entspräche dies einer Dividendenrendite von circa 8,2 %. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft findet am 3. Juni 2026 erneut in Form einer Präsenzveranstaltung statt. Die Tagesordnung mit Vorschlägen zur Beschlussfassung sowie weiterführenden Informationen und Dokumenten werden am heutigen Nachmittag auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Hauptversammlung veröffentlicht. PROGNOSE 2026 Die Gesellschaft blickt dem Jahresverlauf 2026 weiterhin grundsätzlich positiv entgegen und behält die im vergangenen Februar formulierte Prognose zur erwarteten Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr unverändert bei: Erlöse aus Mieten und Pachten: 87,5 - 89,5 Mio. Euro

Funds from operations (FFO): 38,0 - 42,0 Mio. Euro Weiterführende Informationen zu den Prognoseannahmen sowie den wesentlichen Einflussfaktoren können dem Prognosebericht des Geschäftsberichts 2025 entnommen werden, welcher auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Finanzberichte zum Download zur Verfügung steht FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZIFFERN ZUM 31. DEZEMBER 2025 2025 2024 Veränderung Erlöse aus Mieten und Pachten 90,3 Mio. € 93,0 Mio. € -2,9 % Betriebsergebnis 23,2 Mio. € 24,7 Mio. € -6,3 % Ergebnis der Periode 12,5 Mio. € 16,3 Mio. € -23,2 % Funds from Operations (FFO) 48,6 Mio. € 51,6 Mio. € -5,7 % Funds from Operations (FFO) je Aktie 0,60 € 0,63 € -5,7 % 31. Dez. 2025 31. Dez. 2024 Veränderung REIT EK-Quote 54,7 % 55,2 % -0,5 %-Punkte Loan to Value (EPRA LTV) 44,3 % 43,7 % +0,6 %-Punkte EPRA Net Asset Value (NAV) 738,1 Mio. € 796,3 Mio. € -7,3 % EPRA Net Asset Value (NAV) je Aktie 9,07 € 9,79 € -7,3 % EPRA Net Tangible Assets (NTA) 738,1 Mio. € 796,3 Mio. € -7,3 % EPRA Net Tangible Assets (NTA) je Aktie 9,07 € 9,79 € -7,3 % Anzahl der Objekte 64 66 -2 Verkehrswert des Immobilienportfolios 1.348,5 Mio. € 1.441,0 Mio. € -6,4 % EPRA Leerstandsquote 3,5 % 2,8 % +0,7 %-Punkte Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge 5,3 Jahre 5,8 Jahre -0,5 Jahre

Weiterführende Informationen zu den dargestellten Kennziffern können dem Glossar entnommen werden. ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit verteiltes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,3 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte sowie moderne Büroobjekte an etablierten Standorten. Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. KONTAKT Christoph Heitmann

Head of Capital Markets, Financing & Sustainability

Tel.: +49 (0)203 54405-32

Mail: info@ir.hamborner.de

Web: www.hamborner.de DISCLAIMER Diese Pressemitteilung wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der HAMBORNER oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch HAMBORNER unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. HAMBORNER schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Geldbußen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. HAMBORNER gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. HAMBORNER übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.



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