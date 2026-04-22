The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.04.2026
ISIN Name
CH0392885734 PFBK SCHW.HYP. 17-26 657
DE000A2AARA8 SACHSEN-ANH.LS 16/26
DE000HLB3Q29 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04D/18
DE000HLB5M05 LB.HESS.THR.CARRARA04W/18
DE000HLB3Q52 LB.HESS.THR.CA.TIL.04D/18
CH1179184390 BKW 22/26
XS2549702475 TORON.DOM.BK 22/26 MTN
US06406RBQ92 BK NY MELLON 23/27 FLRMTN
DE000LB3QJQ0 LBBW DL FZA 23/26
US471048CW64 JAP BK INT 23/26
DE000LB3QXM0 LBBW NK FZA 23/26
DE000LB3QXN8 LBBW CD FESTZINS 23/26
XS2616733981 BCA TRANSILV 23/27 FLR
DE000DK012N2 DEKA MTN IS.S.7842
FR0013134897 CREDIT AGRI. 16-26
XS2244941063 IBERDROLA IN 20/UND. FLR
USY4899GEG48 KOREA H+N P. 21/26 MTN
USU37786AE74 GLENCORE F. 21/26 REGS
XS2332900682 SRPSKA, REP. 21/26 REGS
US78016EZQ33 ROYAL BK CDA 21/26 MTN
USP1000PAA32 ATP TH/A.TPC 21/26 REGS
NO0011128316 4FINANCE 21/26
DE000LB2BQT3 LBBW FZA 22/26
DE000HLB3Q03 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04C/18
US68323ADP66 ONTARIO PROV. 16/26
DE000DG4T5Z6 DZ BANK IS.A600 VAR
DE000DK0EW97 DEKA MTN SERIE 7553
FR0013417128 WENDEL 19/26
US09681MAB46 BOC AVIATION 16/26
XS1310934382 WELLS FARGO 15/26 MTN
XS1395523779 EXP.-IMP.BK CH 16/26
XS1400165350 BERTELSMANN ANL.16/26
USY54788AA57 MALAYSIA SU.G. 16/26 REGS
US500630DE57 KOREA DEV.BK 20/26
DE000LB1DZ21 LBBW STUFENZINS 17/26
DE000NLB84C3 NORDLB KOMBIANL. 01/16
FR0010916924 REP. FSE 10-26 O.A.T.
US91159HHM51 U.S. BANCORP 2026 MTN
XS1811812145 RABOBK NEDERLD 18/26 MTN
XS1812887443 STOCKLAND T.M. 18/26 MTN
XS1813593313 MONDI FINANCE 18/26 MTN
DE000A1YCQK7 STADT HAMBURG LSA A.2/16
DE000DG4UGH0 DZ BANK IS.A920 VAR
DE000HLB3027 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04F/19
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.04.2026
ISIN Name
CH0392885734 PFBK SCHW.HYP. 17-26 657
DE000A2AARA8 SACHSEN-ANH.LS 16/26
DE000HLB3Q29 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04D/18
DE000HLB5M05 LB.HESS.THR.CARRARA04W/18
DE000HLB3Q52 LB.HESS.THR.CA.TIL.04D/18
CH1179184390 BKW 22/26
XS2549702475 TORON.DOM.BK 22/26 MTN
US06406RBQ92 BK NY MELLON 23/27 FLRMTN
DE000LB3QJQ0 LBBW DL FZA 23/26
US471048CW64 JAP BK INT 23/26
DE000LB3QXM0 LBBW NK FZA 23/26
DE000LB3QXN8 LBBW CD FESTZINS 23/26
XS2616733981 BCA TRANSILV 23/27 FLR
DE000DK012N2 DEKA MTN IS.S.7842
FR0013134897 CREDIT AGRI. 16-26
XS2244941063 IBERDROLA IN 20/UND. FLR
USY4899GEG48 KOREA H+N P. 21/26 MTN
USU37786AE74 GLENCORE F. 21/26 REGS
XS2332900682 SRPSKA, REP. 21/26 REGS
US78016EZQ33 ROYAL BK CDA 21/26 MTN
USP1000PAA32 ATP TH/A.TPC 21/26 REGS
NO0011128316 4FINANCE 21/26
DE000LB2BQT3 LBBW FZA 22/26
DE000HLB3Q03 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04C/18
US68323ADP66 ONTARIO PROV. 16/26
DE000DG4T5Z6 DZ BANK IS.A600 VAR
DE000DK0EW97 DEKA MTN SERIE 7553
FR0013417128 WENDEL 19/26
US09681MAB46 BOC AVIATION 16/26
XS1310934382 WELLS FARGO 15/26 MTN
XS1395523779 EXP.-IMP.BK CH 16/26
XS1400165350 BERTELSMANN ANL.16/26
USY54788AA57 MALAYSIA SU.G. 16/26 REGS
US500630DE57 KOREA DEV.BK 20/26
DE000LB1DZ21 LBBW STUFENZINS 17/26
DE000NLB84C3 NORDLB KOMBIANL. 01/16
FR0010916924 REP. FSE 10-26 O.A.T.
US91159HHM51 U.S. BANCORP 2026 MTN
XS1811812145 RABOBK NEDERLD 18/26 MTN
XS1812887443 STOCKLAND T.M. 18/26 MTN
XS1813593313 MONDI FINANCE 18/26 MTN
DE000A1YCQK7 STADT HAMBURG LSA A.2/16
DE000DG4UGH0 DZ BANK IS.A920 VAR
DE000HLB3027 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04F/19
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