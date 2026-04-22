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Dow Jones News
22.04.2026 07:21 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Leichter - Entwicklung im Iran-Krieg belastet

DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Entwicklung im Iran-Krieg belastet

DOW JONES--Zur Wochenmitte dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien negative Vorzeichen. Die jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg dämpfen die Kauflaune: Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran verzögern sich. Derweil hat US-Präsident Donald Trump den Waffenstillstand mit dem Iran - anders als ursprünglich angekündigt - nun doch auf unbestimmte Zeit verlängert, die Blockade iranischer Häfen soll aber fortbestehen. Die Kursverluste an den ostasiatischen Börsen halten sich indessen meist in Grenzen, was darauf schließen lässt, dass Anleger die Hoffnung auf eine Einigung der Kriegsparteien nicht ganz aufgegeben haben. Die Ölpreise zeigen sich derweil wenig verändert, notieren aber immer noch unter der Marke von 100 Dollar je Barrel.

In Tokio gibt der Topix-Index um 0,8 Prozent nach. Der Nikkei-225-Index tendiert etwas fester und erreichte im Verlauf ein Rekordhoch. In Seoul zeigt sich der Kospi knapp behauptet, nachdem er allerdings am Dienstag kräftig gestiegen war und ein Rekordhoch erreicht hatte. In Hongkong fällt der Hang-Seng-Index um 1,3 Prozent, belastet von sehr schwachen Technologiewerten. Dagegen notiert der Composite-Index in Shanghai gut behauptet. An der Börse in Sydney fällt der S&P/ASX-200 um 1,1 Prozent.

Unter den Einzelwerten brechen die Aktien von Cochlear in Sydney um 40 Prozent ein. Der Hersteller von Hörimplantaten hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr gesenkt und dies mit der schwachen Verbraucherstimmung in den USA und dem Iran-Krieg begründet. Dagegen legen die Aktien von BHP um 1,2 Prozent zu, nachdem der Bergbaukonzern überzeugende Produktionszahlen vorgelegt und die Prognose für die Kupferproduktion erhöht hat. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.851,10  -1,1    +1,6      08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.918,99  -0,8    +9,7      08:00 
Kospi (Seoul)       6.383,12  -0,1   +51,5      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   26.137,01  -1,3    +2,0      10:00 
Shanghai-Composite     4.095,07  +0,2    +3,2      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.994,66  -0,4    +7,5      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   7.541,38  -0,2   -12,7      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.709,01  -0,4    +1,7      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Di, 9:15 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1739  -0,0   1,1742     1,1774  -0,1 
EUR/JPY           187,05  -0,0   187,13     187,06  +1,7 
EUR/GBP           0,8688  -0,0   0,8691     0,8709  -0,3 
USD/JPY           159,31  -0,0   159,37     158,86  +1,7 
USD/KRW          1.478,23  -0,4  1.483,35    1.470,70  +2,6 
USD/CNY           6,8224  +0,0   6,8208     6,8144  -2,4 
USD/CNH           6,8227  -0,1   6,8278     6,8142  -2,2 
USD/HKD           7,8309  +0,0   7,8303     7,8309  +0,6 
AUD/USD           0,7156  +0,1   0,7151     0,7160  +7,3 
NZD/USD           0,5906  +0,2   0,5893     0,5909  +2,6 
BTC/USD          77.691,56  +2,6 75.741,68    75.970,38 -11,4 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           89,49  -0,2   -0,18      89,67 
Brent/ICE           98,52  +0,0    0,04      98,48 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.753,17  +0,9   41,50    4.711,67 
Silber            77,90  +1,6    1,20      76,70 
Platin           2.069,09  +1,6   32,30    2.036,79 
Angaben ohne Gewähr 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

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April 22, 2026 00:49 ET (04:49 GMT)

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