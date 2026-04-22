München (ots) -Zum 20-jährigen Bestehen von Lightcycle und des ElektroG zeigt die laufende Initiative "Sei helle, bring sie zur Sammelstelle" mit Eko Fresh, wie Verbraucher*innen im Alltag einfach nachhaltig handeln können. In einem Kurzvideo bedankt sich Eko Fresh dafür, dass es seit über zwei Jahrzehnten durch Lightcycle möglich ist, alte LEDs und Energiesparlampen fachgerecht an Sammelstellen abzugeben.Das führende Rücknahmesystem für Beleuchtung Lightcycle dankt allen Verbaucher*innen dafür, dass sie seit 20 Jahren im Alltag nachhaltig handeln, und ihre alten Lampen nicht im Hausmüll entsorgen, sondern zu einer Sammelstelle bringen. Parallel dazu jährt sich auch das Inkrafttreten des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG), das seit zwei Jahrzehnten den Rahmen für die umweltgerechte Entsorgung von Elektroaltgeräten in Deutschland setzt.Aus diesem Anlass rückt Lightcycle seine bundesweite Aufklärungsinitiative mit Eko Fresh in den Fokus, die bereits im November 2025 gestartet ist. Unter dem Motto "Sei helle, bring sie zur Sammelstelle" macht die Initiative seither auf die richtige Entsorgung von Altlampen aufmerksam - und entwickelt sich dabei kontinuierlich weiter: Den Auftakt bildete ein aufmerksamkeitsstarkes Rap-Video, in dem Eko Fresh die Botschaft auf den Punkt bringt. Ergänzend dazu stand er in einem Interview "Ekos Öko-Tipps" Rede und Antwort, ordnete Hintergründe ein und erreichte so weitere Zielgruppen. Im weiteren Verlauf wurde die Initiative um ein Video anlässlich des 20. Jubiläums des ElektroGergänzt - bevor nun, zum Lightcycle-Jubiläum, ein weiteres Video die zentrale Botschaft erneut in den Fokus rückt.Im aktuellen Video betont Eko Fresh die Rolle der Verbraucher*innen und ihr Engagement: "Seit zwei Jahrzehnten nehmt ihr alte Lampen zurück - das ist echtes Commitment!" und: "Props an alle da draußen, die ihre Lampen schon zur Sammelstelle bringen."Zwei zentrale Botschaften stehen dabei im Fokus:- Lampen sind Elektrogeräte: Sie gehören nicht in den Hausmüll, da sie wertvolle Rohstoffe enthalten und teilweise umweltschädliche Substanzen.- Recycling lohnt sich: Bis zu 90 Prozent der Bestandteile von Lampen wie LEDs und Energiesparlampen können recycelt und wiederverwertet werden.Eko Fresh bringt die gemeinsame Leistung von System und Verbraucher*innen im Video auf den Punkt: "Ihr zeigt: Recycling läuft und ist längst Teil vom Lifestyle." Und weiter: "Also: Licht an, weitermachen - für'n Planeten mit Zukunft!"Über LightcycleLightcycle ist das führende, nicht gewinnorientierte Rücknahmesystem der deutschen Beleuchtungsindustrie. Seit über 20 Jahren organisiert das Unternehmen die fachgerechte Entsorgung von ausgedienten Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten. Als beauftragter Dritter erfüllt Lightcycle die gesetzlichen Anforderungen des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) für Hersteller und Verbraucher.Privatpersonen können Altlampen bequem über Sammelboxen im Handel oder über Wertstoffhöfe abgeben. Für größere Mengen ab 20 Stück stehen spezielle Großmengensammelstellen zur Verfügung; Sanierungsprojekte profitieren von Containerlösungen und Abholservice. Durch die Rückführung in den Wertstoffkreislauf werden wertvolle Rohstoffe gesichert und die Umwelt entlastet. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Lightcycle über 150.000 Tonnen Altlampen recycelt. Weitere Informationen und eine Sammelstellensuche finden Sie unter lightcycle.deundsammelstellensuche.de.Über Eko FreshEko Fresh, geboren 1983 in Köln, ist einer der prägendsten deutsch-türkischen Rapper und Entertainer Deutschlands. Mit seinem Debütalbum "Ich bin jung und brauche das Geld" von 2003 startete er seine mittlerweile 20-jährige Karriere und prägte die deutsche HipHop-Szene nachhaltig. Bekannt für seinen Humor, seine Haltung und seine Rap-Skills, schafft Eko den Spagat zwischen Underground-Credibility und Chart-Erfolgen. Hits wie "König von Deutschland", "Gheddo" oder "Aber" machten ihn zu einem der bekanntesten Rapper des Landes.Neben seiner Musik ist Eko Fresh als Schauspieler, Moderator, Start-Up-Unternehmer und TV-Gesicht aktiv. Er stand u. a. in der Netflix-Sitcom "Blockbustaz" und dem Kinofilm "Drei Türken und ein Baby" vor der Kamera. Als Unternehmer verfolgt er die Philosophie des "German Dreams" und verbindet Themen wie Digitalisierung, Integration und Community-Teilnahme erfolgreich miteinander.Eko Fresh ist unter Fans auch als "Freezy" bekannt und steht für Authentizität, Wandelbarkeit und gesellschaftliches Engagement - sei es in der Musik, auf der Bühne oder in sozialen Projekten.Pressekontakt:Thomas VietenTel.: +49 172 721 37 76E-Mail: vieten@teevau.comRedaktionsbüro LIGHTCYCLEPauline BeierTel.: +49 30 609801 431redaktionsbuero@lightcycle.deOriginal-Content von: Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66828/6260086