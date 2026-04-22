Mainz (ots) -
Woche 18/26
Dienstag, 28.04.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Terra X Harald Lesch
Blackout
Deutschland 2026
"Die sieben großen Lügen der Geschichte" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6260087
Woche 18/26
Dienstag, 28.04.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Terra X Harald Lesch
Blackout
Deutschland 2026
"Die sieben großen Lügen der Geschichte" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6260087
© 2026 news aktuell