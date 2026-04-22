© Foto: Daniel Heuer - Pool via CNP - Consolidated News PhotosDer japanische Nikkei 225 hat zeitweise einen neuen Rekord erreicht, da US-Präsident Donald Trump den Waffenstillstand mit dem Iran verlängert hat. Die Unsicherheit unter Anlegern bleibt jedoch weiterhin groß.Während viele asiatische Börsen schwächeln, marschiert Japans Leitindex weiter nach oben. Der Nikkei 225 erreichte am Mittwoch ein neues Rekordhoch. Der 225 Werte umfassende Index legte zeitweise um 0,5 Prozent auf 59.691 Punkte zu und markierte damit einen neuen Rekord. In Tokio standen vor allem Technologiewerte im Fokus: Die Aktie der SoftBank Group legte um 9,3 Prozent zu, während der Chipausrüster Advantest ein Plus von 2,2 Prozent verzeichnete. Sapporo Holdings gehörte mit einem …Den vollständigen Artikel lesen
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