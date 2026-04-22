Noveria Energy (im Text "Noveria" genannt) gab heute bekannt, dass es mit dem Übertragungsnetzbetreiber TenneT Germany einen Vertrag über den Netzanschluss für ein 250-MW-Batteriespeicher (BESS) unterzeichnet hat. Der Speicher soll Anfang 2028 in Deutschland ans Netz gehen.

Das Projekt befindet sich in Niedersachsen im Nordwesten Deutschlands, wo große Mengen an Offshore-Windenergie aus der Nordsee ins Netz eingespeist werden. Die Unterzeichnung dieses Vertrags stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung dar und sichert den Anschlusszeitpunkt für das Projekt. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Projekt gemäß den Vorgaben der Anschlusszusage betrieben und schafft damit die technischen Voraussetzungen, um künftig einen Beitrag zur Netzstabilität und zur Integration erneuerbarer Energien leisten zu können.

Batteriespeicher sind für die Steuerung des wachsenden Anteils erneuerbarer Energien und die Gewährleistung der Versorgungssicherheit von entscheidender Bedeutung. Noveria intensiviert ihre Strategie zum Aufbau eines Portfolios groß angelegter Infrastrukturprojekte, die die Energiewende und die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes fördern.

Dennis Klink, Grid Policy Director bei Noveria, kommentierte die Vereinbarung wie folgt:

"Die Unterzeichnung des Vertrags über den Netzanschlussam Höchstspannungsnetz der TenneT Germany ist ein klares Zeichen für das starke Engagement aller Beteiligten für den Erfolg dieses wichtigen Projekts. Die Zusammenarbeit mit TenneT Germany war konstruktiv und professionell, und das während des gesamten Prozesses."

Das Projekt ist Teil der umfassenderen Entwicklungspipeline von Noveria für Batteriespeicher mit einer Leistung von 3 GW.

Über Noveria Energy

Noveria Energy ist ein in Deutschland ansässiges Projektentwicklungsunternehmen, das sich auf Großbatteriespeicher spezialisiert hat. Noveria wurde im Jahr 2023 gegründet und hat eine Projektpipeline mit einer Gesamtkapazität von 3 GW in neun Bundesländern aufgebaut. Noveria Energy ist ein Portfoliounternehmen von Bluestar Energy Capital.

Über Bluestar Energy Capital

Bluestar Energy Capital (BEC) ist ein international tätiges Investmentunternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Der Fokus liegt auf Entwicklungsplattformen sowie auf der Finanzierung und Umsetzung von Projekten in großem Maßstab. Über seine regionalen Plattformen Nova Clean Energy, LLC, BEA Renewables und Noveria Energy entwickelt und realisiert BEC weltweit Erneuerbare-Energien-Projekte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Chicago (Illinois), weitere Standorte gibt es in Austin (Texas) und Dublin (Irland).

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