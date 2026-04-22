Mitteilung der The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group erfüllt Jahresprognose 2025 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum - Guidance für 2026 vollumfänglich bestätigt

- GMV steigt um 44% auf EUR 1.303 Mio. (2024: EUR 903 Mio.)

- Umsatz wächst um 39% auf EUR 728 Mio. (2024: EUR 525 Mio.)

- Bereinigtes EBITDA erhöht sich um 65% auf EUR 55,0 Mio. (2024: EUR 33,3 Mio.)

- Steigerung der Partnerzahl auf 16.610

- Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wird vollumfänglich bestätigt

Der Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), einem führenden Software-Unternehmen für Plattformlösungen, gibt heute die finalen, testierten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 bekannt. Angesichts einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung, starkem organischen Wachstum sowie planmäßigen Akquisitionen hat die TPG das Jahr 2025 mit deutlichen Zuwächsen bei Warenvolumen (GMV), Umsatz und operativem Ergebnis (EBITDA) abgeschlossen und die im Jahresverlauf angehobenen Prognosen vollumfänglich erreicht.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im Jahr 2025 auf EUR 1.303 Mio. (Vorjahr: ...

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