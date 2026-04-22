Mitteilung der Formycon AG:

Formycon berichtet über erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 mit wichtigen operativen Fortschritten, wachsender Marktpräsenz und wegweisenden Partnerschaften

- Operative Meilensteine entlang der Entwicklungspipeline erreicht und Ausbau des Marktzugangs weiter vorangeschritten

- "FYB4Growth"-Strategie kombiniert vier strategische Säulen zu einem skalierbaren, nachhaltig wertschaffenden Geschäftsmodell

- Konzernumsatz mit 44,5 Mio. € unterhalb der Prognose (55,0 Mio. € bis 65,0 Mio. €)

- Konzern EBITDA mit -3,6 Mio. € und Adjusted-EBITDA mit -2,3 Mio. € jeweils deutlich besser als erwartet (-10,0 Mio. € bis -20,0 Mio. €)

- Finanzsituation durch erfolgreiche Platzierung einer Unternehmensanleihe in Höhe von 70,0 Mio. € deutlich gestärkt

- Prognose für 2026: wachsende Umsatzerlöse und positives EBITDA erwartet

- Einladung zur heutigen Telefonkonferenz um 15:00 Uhr (MESZ)

Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard) hat heute ihren testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und gibt eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 ab.

Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG, sagte: "2025 war für Formycon ein Jahr mit starker operativer Umsetzung und disziplinierter finanzieller Steuerung. In einem dynamisch wachsenden und anspruchsvollen Marktumfeld ist es uns gelungen, unsere Guidance bei EBITDA, Adjusted-EBITDA und Working Capital klar zu übertreffen und damit die Robustheit und Qualität unseres Geschäftsmodells unter Beweis zu stellen, auch wenn sich einige Umsätze ins neue Jahr verschoben haben. Mit der maßgeschneiderten FYB4Growth-Strategie stellen wir die Weichen für eine nachhaltige Wertschöpfung entlang unserer Pipeline - gestützt auf unsere strategischen Partnerschaften, unser diversifiziertes Portfolio und effiziente Entwicklungsansätze. Vor diesem Hintergrund reflektiert unsere Guidance für 2026 sowohl die Werthaltigkeit unserer Pipeline als auch Formycons belastbare Basis für nachhaltig profitables Wachstum."

Enno Spillner, CFO der Formycon AG, ergänzte: "Auch aus finanzieller Sicht war 2025 ein Jahr wichtiger Weichenstellungen. Verbesserte regulatorische Rahmenbedingungen, unsere ausgewiesene Erfahrung aus drei zugelassenen Biosimilar-Entwicklungen und der zunehmende Einsatz digitaler Technologien ermöglichen schlankere und zugleich kosteneffiziente Entwicklungsprozesse. Mit der erfolgreich platzierten Unternehmensanleihe, optimiertem Ressourceneinsatz und einer soliden Finanzierungsstruktur haben wir die finanzielle Position des Konzerns nachhaltig gestärkt. Zudem profitieren wir perspektivisch vom Relaunch sowie einem zweiten Partner für unser FYB201 in den USA, weiterem Umsatzwachstum bei FYB202, von zusätzlichen Markteintritten und somit einer steigenden Zahl vermarktbarer Produkte. Die fortschreitende Kommerzialisierung unserer Biosimilars und der Ausbau internationaler Partnerschaften unterstützen unser Ziel, für 2026 ein positives EBITDA auszuweisen und dieses nachhaltig weiterzuentwickeln."

Solide Geschäftsentwicklung und Marktperformance im Geschäftsjahr 2025Formycon erzielte im vergangenen Geschäftsjahr wesentliche operative Meilensteine entlang seiner gesamten Biosimilar-Pipeline ...

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