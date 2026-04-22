© Foto: Dall-EDie verlängerte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran beruhigt die Märkte und treibt Bitcoin sowie Ethereum weiter nach oben.Der Kryptomarkt zeigt sich zur Wochenmitte deutlich fester und knüpft an die jüngste Aufwärtsdynamik an. Angeführt von Bitcoin, der am Mittwochmorgen um 3,15 Prozent auf 78.302 US-Dollar steigt. Auch Ethereum legt kräftig zu und klettert um 3,5 Prozent auf über 2.400 US-Dollar. Marktteilnehmer werten das Überschreiten dieser Marken als potenziellen Katalysator für eine Fortsetzung der Rallye. Neben den beiden Schwergewichten verzeichnen auch Altcoins Zugewinne: XRP steigt um 1,92 Prozent auf 1,45 US-Dollar, Solana gewinnt 2,8 Prozent hinzu und BNB notiert 1,77 …Den vollständigen Artikel lesen
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