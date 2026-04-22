Vancouver, BC - 21. April 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. ("Vanguard" oder das "Unternehmen") (UUU: CSE |UUUFF: OTCID | SL51: Frankfurt) freut sich, die Einreichung seines ersten unabhängigen NI 43-101-konformen technischen Berichts (der "technische Bericht") für sein zu 100 % im Unternehmensbesitz befindliches und in der Provinz Salta, Argentinien, gelegenes Projekt Pocitos I bekanntzugeben.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf das Projekt Pocitos I werden von einem technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report - Pocitos I, Salta Province, Argentina", Stichtag 13. März 2026, gestützt. Die unabhängigen qualifizierten Sachverständigen, Aaron Radonich, FAusIMM (CP), Leitender Geologe und Direktor von AR Mine Advisory Pty Ltd und Jason van den Akker, MAIG, Leitender Hydrogeologe von WSP Australia Pty Limited ("WSP Australia"), beide unabhängig vom Unternehmen im Sinne des National Instrument 43-101, erstellten diesen Bericht für Vanguard Mining Corp.

Die qualifizierten Sachverständigen prüften und genehmigten die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen. Der technische Bericht dient nicht der Definition einer aktuellen Mineralressource für das Projekt Pocitos I und stuft das Projekt als Explorations-Asset im Frühstadium ein.

Wir verweisen auf den vollständigen Text des technischen Berichts, der in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards zur Offenlegung zu Mineralprojekten verfasst wurde und im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca mit einer Beschreibung der Datenverifizierung, Probenahme und Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen (QA/QC) erhältlich ist.

David Greenway, CEO von Vanguard, kommentierte: "Die Erstellung und Einreichung des NI 43-101-konformen technischen Berichts für Pocitos I stellt einen wichtigen Schritt in der Verbesserung unseres Verständnisses des Projekts dar. Der Bericht bestätigt das Vorhandensein von lithiumhaltigen Solen und liefert einen soliden technischen Rahmen für künftige Explorationsarbeiten. Basierend auf den im Bericht beschriebenen Empfehlungen, konzentrieren wir uns auf die Weiterentwicklung des Projekts durch ein stufenweises Explorationsprogramm mit weiteren Bohrungen und hydrogeologischen Untersuchungen zur besseren Definition der Eigenschaften der Grundwasserleiter und Unterstützung künftiger Ressourcenbewertungen. Pocitos I ist weiterhin ein wichtiges Projekt in unserem Portfolio, und wir haben uns zu einem disziplinierten, von technischen Erkenntnissen gesteuerten Ansatz zur Erschließung seines Potenzials verpflichtet."

Abbildung 1: Konzession Pocitos 1, Explorationsbohrungen und MT-Linien

Highlights des technischen Berichts (Quelle: NI 43-101-konformer technischer Bericht)

- Liefert ein umfassendes, unabhängiges technisches Rahmenwerk für das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Projekt Pocitos I in der Provinz Salta, Argentinien, mit Zusammentragung und Interpretation der geologischen, hydrogeologischen und historischen Explorationsdaten.

- Historische Bohrungen in Pocitos I umfassen drei Diamantbohrlöcher zu Tiefen von bis zu ungefähr 407,5 Metern, die lithiumhaltige Solen mit Lithiumkonzentrationen von ungefähr 36 bis 169 mg/L durchteufen.

- Bestätigt das geologische Umfeld und Explorationspotenzial der Liegenschaft in einem äußerst aussichtsreichen lithiumhaltigen Salar-Becken, das anderen produzierenden Projekten einer höheren Entwicklungsstufe in der Region entspricht.

- Fasst historische Explorationsaktivitäten und -daten zum Projekt zusammen, einschließlich Daten zu Bohrungen, Probenahmen und geophysikalischen Arbeiten, die eine Grundlage für künftige Explorationsprogramme liefern.

- Gibt Empfehlungen für weitere Explorationsarbeiten, einschließlich stufenweiser Bohrungen, Probenahmen und Datenerhebungen, die der Weiterentwicklung des Projekts zur Ressourcendefinition dienen.

- Unterstützt die Strategie des Unternehmens zur Weiterentwicklung des Projekts zu künftiger Ressourcenabgrenzung und -entwicklung durch systematische und technologiegesteuerte Exploration.

- Identifiziert wichtige geologische und hydrogeologische Eigenschaften, die das Potenzial zu Lithiumsole unterstützen, einschließlich Beckengeometrie, Grundwasserhorizonten und Umgebungen der Soleanreicherung.

- Gibt einen eingehenden Überblick zu Besitzverhältnissen und Genehmigungen des Unternehmens, bestätigt das Projekt als im Alleinbesitz des Unternehmens und umreißt maßgebliche regulatorische Überlegungen.

- Liefert eine unabhängige technische Prüfung und Validierung der verfügbaren Daten durch qualifizierte Sachverständige in Übereinstimmung mit NI 43-101-Standards.

- Beschreibt Explorationsziele und Prioritäten für künftige Arbeitsprogramme, einschließlich ertragreicher Gebiete und Empfehlungen für die nächsten Schritte in der Weiterentwicklung des Projekts.

Überblick über die Bohrlochdatenbank

Die Bohrlochdatenbank des Projekts umfasst drei zwischen 2018 und 2022 ausgeführte Diamantbohrlöcher, PCT-18-01, PCT-18-02 und PCT-22-01. Diese Bohrlöcher stellen den primären Datensatz zu unterirdischer Exploration für das Projekt Pocitos I dar und liefern wichtige Informationen zu Lithologie, Solevorkommen und Eigenschaften der Grundwasserleiter.

Die Bohrlochdatenbank integriert geologische Aufzeichnungen, hydrogeologische Beobachtungen und analytische Ergebnisse aus Soleproben-Programmen und liefert einen robusten und validierten Datensatz. Diese Informationen unterstützen aktuelle geologische Interpretationen und die Wahl neuer Explorationsziele und bilden eine Grundlage für künftige hydrogeologische Modellierung und potenzielle Ressourcenbewertung.

Tabelle 1 Überblick über die Bohrlochdatenbank des Projekts (aktualisiert im Jahr 2023):

Bohrloch-Nr. Jahr Gesamttiefe (m) Anmerkungen PCT-18-01 2018 ~355 Lithiumhaltige Sole durchteuft PCT-18-02 2018 ~407,5 Lithiumhaltige Sole durchteuft PCT-22-01 2022 ~363 Tiefere Bohrung mit Soleprobenahme; Gas festgestellt

Empfehlung nächster Schritte

Der technische Bericht empfiehlt ein stufenweises Explorationsprogramm mit weiteren Bohrarbeiten, hydrogeologischen Prüfungen und Charakterisierung der Grundwasserleiter zur Definition der Soleverteilung und Unterstützung künftiger Ressourcenschätzung. Diese Aktivitäten fördern das Verständnis für das Projekt und entwickeln Pocitos I auf potenzielle Ressourcenabgrenzung und -entwicklung weiter.

Regionale Geologie

Das Projekt Pocitos I liegt im Puna Plateau im nordwestlichen Argentinien, Teil des Lithium-Dreiecks, das einige der größten Lithiumsole-Vorkommen der Welt beherbergt. Der Salar Pocitos ist ein tektonisch aktives System mit einem geschlossenen Becken, das von vulkanischer Aktivität und Evaporit-Ablagerung charakterisiert ist und in dem sich lithiumreiche Solen durch langfristige Konzentrationsprozesse gebildet haben. Das Umfeld entspricht lithiumhaltigen Salar-Systemen in der Gegend und unterstützt gute Aussichten auf lithiumreiche Sole in dem Projekt.

Über das Projekt Pocitos I

Das Projekt Pocitos I liegt etwa 10 Kilometer entfernt von der Stadt Pocitos in der Provinz Salta, Argentinien, in der Gas, Elektrizität und Unterkünfte zur Verfügung stehen. Das Projekt umfasst ungefähr 800 Hektar und ist über bereits bestehende Straßeninfrastruktur zugänglich.

Das Projekt profitiert von Zugang zu nahegelegenen Bevölkerungszentren und bereits bestehender regionaler Transportinfrastruktur. Die nächstgelegene Gemeinde ist Pocitos, wo begrenzte lokale Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Die Stadt San Antonio de los Cobres, etwa 120 Kilometer vom Projekt entfernt, dient als primäres lokales Dienstleistungszentrum, während die Stadt Salta, etwa 250 Kilometer entfernt, als wichtiges regionales Logistik-, Versorgungs- und Transportzentrum fungiert. Eine Bahnlinie, Teil des regionalen Zugnetzwerks, verläuft durch das Gebiet Pocitos, wird derzeit jedoch nicht für die Projektlogistik genutzt.

Das Projekt ist über ein Netzwerk nationaler, provinzieller und lokaler Straßen, die viel von Bergbau- und Explorationsunternehmen genutzt werden, zugänglich. Salta bietet außerdem Verbindung zu internationalen Transportrouten, einschließlich des Zugangs zu Exportkorridoren, die mit Häfen im nördlichen Chile an der Pazifikküste, die je nach Route etwa 300 bis 500 Kilometer vom Projekt entfernt liegen, verbinden. Ausrüstung, Treibstoff und Explorationsmaterial werden normalerweise von regionalen Zentren bezogen und über ein bestehendes Straßennetzwerk zum Projekt transportiert. Dies dient der effizienten Explorationslogistik.

Bisher durchgeführte Explorationsarbeiten umfassen Oberflächenproben, Schürfgrabungen, TEM-Untersuchungen und magnetotellurische geophysikalische Untersuchungen ("MT") sowie die Ausführung von drei Diamantbohrlöchern in Tiefen bis zu ungefähr 407 Metern. Soleproben von Packer-Tests ergaben Lithiumkonzentrationen von bis zu 169 mg/L. Solefluss wurde während der Bohrungen beobachtet, mit über mehrere Stunden anhaltendem Fluss in bestimmten Abschnitten. Diese Ergebnisse sind historisch und unterstützen die Bestimmung von Explorationszielen; eine aktuelle Mineralressource wurde nicht erstellt.

Vorläufige metallurgische Prüfarbeiten an begrenzten Soleproben weisen auf das Potenzial zur Herstellung von Lithiumkarbonat unter Laborbedingungen hin. Diese Ergebnisse sind jedoch vorläufig und werden nicht durch eine aktuelle Mineralressource unterstützt.

Abbildung 2: Geologen von Vanguard untersuchen Sole und Schlammfluss über einer Betonplattform im Juni 2023 [Panopus, 2023]

Über WSP Australia Pty Limited

WSP Australia ist ein führendes globales Engineering- und Dienstleistungsunternehmen, das technische Expertise in den Bereichen Bergbau, Umwelt und Infrastruktur bietet. Durch seine australischen Betriebsstätten liefert WSP spezialisierte hydrogeologische und geowissenschaftliche Beratungsdienste für Ressourcenprojekte weltweit und unterstützt Exploration, Entwicklung und verantwortungsvolles Ressourcenmanagement.

Abbildung 3: Konzeptquerschnitt durch das Salar-Becken Pocitos mit Darstellung der solehaltigen Horizonte

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, P.Geo., M.SC., MBA, einem beratenden Geologen, der ein "qualifizierter Sachverständiger" im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist, geprüft und genehmigt. Herr Segerstrom steht in einem Nahverhältnis zu Vanguard und ist daher für die Zwecke von NI 43-101 nicht unabhängig.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die im technischen Bericht enthaltenen Explorationsdaten wurden Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle ("QA/QC") in Übereinstimmung mit industriellen Standardverfahren, wie im technischen Bericht beschrieben, unterzogen. Die qualifizierten Sachverständigen prüften verfügbare Proben, Analyse- und Datenverifizierungsprotokolle, einschließlich Laborverfahren, Probenkette (Chain of Custody) und Datenverifizierungsverfahren, und befanden sie als für die Explorationsstufe angemessen. Die in dem technischen Bericht verwendeten Daten gelten als zur Unterstützung der im Bericht dargestellten Schlussfolgerungen und Empfehlungen geeignet.

Abbildung 4: Lage des Projekts und Straßenzugang von Salta (Quelle: NI 43-101-konformer technischer Bericht)

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer und kritischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt ein diversifiziertes Portfolio von Explorationsprojekten in Amerika, einschließlich Uranprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay sowie aussichtsreichen Assets mit Schwerpunkt Lithium, Kupfer und Gold. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und diszipliniertem Wachstum mit einem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende und die langfristige Rohstoffnachfrage wichtigen Mineralprojekten.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen und sich unter Vanguardminingcorp.com für Updates anzumelden.

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Für das Board of Directors

"David Greenway"

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardminingcorp.com

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