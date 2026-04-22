Claude Mythos Preview soll so gut Software-Schwachstellen finden können, dass es als Cyberwaffe dienen könnte. Anthropic hält es deswegen geheim. Doch Neugierige verschafften sich einem Bericht zufolge Zugang. Ein Medienbericht wirft Fragen zu den Sicherheitsvorkehrungen rund um das neue KI-Modell der Firma Anthropic auf, das extrem gut darin ist, Software-Schwachstellen zu finden. Einige wenige Unbefugte mit Kenntnis von Anthropic-Systemen hätten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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