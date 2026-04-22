© Foto: DroneShieldDas erste Quartal gilt in der Branche eigentlich als schwächer. Umso stärker wirken die jetzt vorgelegten Zahlen. Das Unternehmen wächst rasant und bleibt finanziell solide aufgestellt.DroneShield hat das erste Quartal 2026 mit starken Wachstumszahlen abgeschlossen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 121 Prozent auf 74,1 Millionen australische Dollar (rund 48 Millionen US-Dollar) und markierte damit das zweitstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte. Besonders bemerkenswert: Das erste Quartal gilt in der Verteidigungsbranche traditionell als eher schwächere Phase. Noch dynamischer entwickelten sich die Kundenzahlungen. Diese schossen um 360 Prozent auf den Rekordwert von 77,4 …Den vollständigen Artikel lesen
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