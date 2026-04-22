Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Dienstag (21.04.2026). Zudem betrachten wir den EUR/USD-Kurs und dessen Auswirkungen auf Gold und Silber im Euroraum. Nach der starken Rallye der vergangenen Wochen kam es am Dienstag zu einer deutlichen Korrektur bei den Edelmetallen. Verantwortlich dafür waren vor allem ein stärkerer US-Dollar, steigende Renditen sowie eine leicht entspanntere geopolitische Lage. Diese Kombination reduzierte kurzfristig die Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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