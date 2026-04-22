Emittent / Herausgeber: EMERAM Business Partners GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

EMERAM beteiligt sich an der Solar Manager AG, einem führenden Anbieter intelligenter Home Energy Management Systeme



22.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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EMERAM beteiligt sich an der Solar Manager AG, einem führenden Anbieter intelligenter Home Energy Management Systeme Erfahrener Wachstumspartner für weitere Expansion des Schweizer HEMS-Spezialisten Kitzbühel, im April 2026 - Von EMERAM beratene Fonds haben sich am Technologieunternehmen Solar Manager AG ("Solar Manager") beteiligt. Das 2018 in Muri in der Schweiz gegründete Unternehmen entwickelt ein Home Energy Management System (HEMS), welches Energieflüsse in Haushalten ganzheitlich steuert und optimiert - von Photovoltaik und Speichern über Wärmepumpen bis hin zur E-Mobilität. Mit der Transaktion unterstreicht EMERAM seine Strategie, wachstumsstarke Technologieunternehmen aus den Bereichen Energiewende, digitale Transformation, sowie Health & Wellbeing als Partner zu begleiten. Solar Manager hat sich durch ein skalierbares B2B2C-Vertriebsmodell erfolgreich am Markt etabliert. Das Unternehmen arbeitet eng mit Großhändlern und deren Installationspartnern zusammen, bietet White-Label-Lösungen für große Installateurbetriebe, Stadtwerke und Energiedienstleister an und baut gezielt OEM-Partnerschaften mit Herstellern von Batteriespeichern und Wärmepumpen aus, um die Software direkt in Hardwarelösungen zu integrieren. Getrieben von der fortschreitenden Elektrifizierung, dem Ausbau erneuerbarer Energien und der steigenden Nachfrage nach Energieeffizienz und Netzflexibilität ist Solar Manager in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich gewachsen. Mit der Gründung der deutschen Tochtergesellschaft vor drei Jahren hat das Unternehmen den nächsten Schritt gemacht und zählt heute zu den führenden Spielern in der Schweiz und Deutschland. "Solar Manager unterstützt bereits heute mehr als 50.000 Haushalte dabei, ihre Energie intelligent zu steuern und den Eigenverbrauch aus erneuerbaren Quellen zu maximieren", sagt Andreas Kuhn, Geschäftsführer und neben Corinne Kuhn und Hans Fischer Mitgründer von Solar Manager. "Mit EMERAM haben wir einen erfahrenen Wachstumspartner gewonnen, der uns mit strategischem Know-how und einem starken Netzwerk im Energiesektor begleitet. Gemeinsam wollen wir unsere Marktposition weiter ausbauen und die Energiewende aktiv gestalten. Unser Ziel ist es, die führende ganzheitliche Energiemanagementlösung in Europa zu werden und Zukunftsthemen wie bidirektionales Laden sowie die nahtlose Integration unterschiedlichster Erzeuger und Verbraucher in das Energiesystem entscheidend mitzugestalten." Matthias Obermeyr, Partner bei EMERAM, ergänzt: "Der Markt für intelligente Home Energy Management-Systeme befindet sich in einer starken Wachstumsphase. Immer mehr Immobilienbesitzer möchten ihre Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und Elektrofahrzeuge vernetzen und aktiv am Energiemarkt teilnehmen. Das Team von Solar Manager hat in kurzer Zeit ein technologisch führendes Unternehmen mit einem überzeugenden Geschäftsmodell aufgebaut und sich als Technologieführer etabliert. Als Business Development Partner wollen wir das wiederkehrende Softwaregeschäft weiter ausbauen, die Expansion in Deutschland vorantreiben und gemeinsam weitere europäische Märkte erschließen. Wir sind davon überzeugt, Solar Manager gemeinsam zu einem europäischen Champion entwickeln zu können." Im Rahmen der Transaktion wurde EMERAM von Strategy& (Commercial Due Diligence), Base Camp (ESG & Technical Due Diligence), Radial (Financial Due Diligence) sowie Schellenberg Wittmer (Recht & Steuern) beraten. Die Verkäuferseite wurde von Wenger Vieli (Recht & Steuern) unterstützt. ÜBER EMERAM - www.emeram.com

EMERAM ist einer der führenden Investmentmanager für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Von EMERAM beratene Fonds stellen mehr als 700 Millionen Euro Kapital für die Entwicklung wachsender Unternehmen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst technologiegetriebene Unternehmen aus den Bereichen digitale Transformation, Energiewende sowie Health & Wellbeing. EMERAM agiert als langfristiger Geschäftsentwicklungspartner und fördert das nachhaltige Wachstum - sowohl organisch als auch durch gezielte Akquisitionen - seiner Portfoliounternehmen. Zudem setzt EMERAM konsequent auf die Umsetzung ganzheitlicher ESG-Konzepte. Derzeit umfasst das Portfolio neun Plattformbeteiligungen mit insgesamt mehr als 3.000 Mitarbeitenden. Die Unternehmen erzielen kontinuierlich ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum. Mehr als 30 Add-on-Akquisitionen haben zudem das Wachstum beschleunigt und die internationale Expansion ermöglicht. ÜBER Solar Manager AG - www.solarmanager.ch Solar Manager ist ein führender und wachstumsstarker Anbieter eines Home Energy Management Systems (HEMS), der Hausbesitzer dabei unterstützt, ihren Energieverbrauch intelligent zu steuern und zu optimieren. Hierzu wird die lokale Energieerzeugung aus Photovoltaikanlagen zusammen mit Stromspeichern, Wärmepumpen und Ladesäulen und anderen Energieverbrauchern sowie dynamischen Energiemarktpreisen intelligent vernetzt. Das erhöht deutlich die Rentabilität der Kundenanlagen und spart Energiekosten. Die herstellerunabhängige Plattform ist mit über 700 Drittgeräten kompatibel - darunter Wechselrichter, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Elektrofahrzeug-Ladestationen Das Unternehmen bietet Handwerksfachbetrieben und Energiedienstleistern ein herstellerunabhängiges System zur Ergänzung des bestehenden oder Aufbau eines neuen Geschäftsfeldes. Ziel ist es europaweit zu wachsen und die Stellung als führender herstellerunabhängiger Energiemanagementsystemanbieter weiter auszubauen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Medienkontakt EMERAM - WMP EuroCom AG Viona Brandt: Tel: +49 (0)175 93 93 320 | Email: emeramMedia@wmp-ag.de Susanne Horstmann: Tel: +49 (0)89 2488 331 02 | Email: emeramMedia@wmp-ag.de



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