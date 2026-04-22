© Foto: OpenAIKasachisches Öl fällt im Mai über die russische Druschba-Pipeline aus, Deutschland muss umplanen. Hinter dem Stopp stehen wohl Drohnenangriffe auf russische Infrastruktur. Der kasachische Energieminister sagte am Mittwoch, dass im Mai kein kasachisches Öl über die russische Druschba-Pipeline nach Deutschland fließen werde, wie Reuters berichtet. Diese Unterbrechung sei höchstwahrscheinlich auf ukrainische Drohnenangriffe zurückzuführen. Minister Erlan Akkenzhenov erklärte, Russland habe Kasachstan informell mitgeteilt, dass es nicht über die technischen Kapazitäten verfüge, kasachisches Öl nach Deutschland zu verschiffen, und dass die Exporte wieder aufgenommen würden, sobald diese …Den vollständigen Artikel lesen
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