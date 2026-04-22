B- und C-Standorte im Osten Deutschland rücken ins Blickfeld von Anlegern, so das Ergebnis einer Expertenrunde, zu der RUECKERCONSULT geladen hat. Die Immobilienmärkte in ostdeutschen Zentren wie Magdeburg, Erfurt und Chemnitz haben sich in den vergangenen Jahren spürbar stabilisiert. Beim Blick auf die Immobilienmärkte in ostdeutschen B- und C-Städten wie Magdeburg, Erfurt und Chemnitz zeigt sich in den vergangenen Jahren eine merkliche Stabilität. Nach Jahren der Transformation weisen die Standorte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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