München (ots) -Das PKV Institut (https://www.pkv-institut.de), führender Weiterbildungsanbieter für Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte, ist und bleibt Deutschlands "Beliebteste Fernschule": Das Familienunternehmen hat im diesjährigen Ranking des Bewertungsportals FernstudiumCheck.de (https://www.fernstudiumcheck.de/award/beliebteste-fernschulen) erneut Platz 1 von 395 bewerteten Fernschulen erreicht und hält den Titel "Beliebteste Fernschule" als einziges Unternehmen deutschlandweit."Die Auszeichnung freut und motiviert uns sehr", sagt Katrin Egenberger, die das Unternehmen gemeinsam mit Tim Egenberger und Anna Elberskirch führt. Thomas Tibroni, Geschäftsführer des größten Bewertungsportals für Fernlehr- und Fernstudiengänge, gratuliert zur Titelverteidigung: "Jedes Feedback willkommen heißen und nutzen, um sich weiterzuentwickeln - das ist unternehmerischer Mut, der belohnt wird."Vom Verlag zum digitalen WeiterbildungsanbieterInspiriert von amerikanischen Newslettern gründete Walter Egenberger 1973 die "PKV Printkompress Verlags GmbH" und verschickte bald regelmäßig die "Arzthelferinnen Information" sowie die "Zahnarzthelferinnen Information". Beide Berufe haben sich seitdem weiterentwickelt und heißen heute "Medizinische/-r Fachangestellte/-r" bzw. "Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r". Von Beginn an setzte das Unternehmen auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Kundinnen und Kunden. Bereits in der allerersten Ausgabe lädt es zu Feedback ein und freut sich "auf eine gute Zusammenarbeit" mit den Leserinnen und Lesern. "Wir wollten schon immer nah an der Praxis und nah am Leben sein", betont Katrin Egenberger: "Die Digitalisierung verändert unsere Art zu lernen und zu kommunizieren. Wir bleiben seit jeher im Gespräch mit unseren Kundinnen und Kunden. Ihr Feedback, ob positiv oder kritisch, ist für uns als Unternehmen unbezahlbar wertvoll."Flexibles digitales Lernen mit persönlicher BetreuungEntscheidend für die Platzierung war die Anzahl der verifizierten Kundenbewertungen, die Anzahl der in den einzelnen Bewertungen erreichten Sterne und die Weiterempfehlungsrate. Teilnehmende loben am PKV Institut besonders die flexible und selbstbestimmte Zeiteinteilung ohne Präsenztermine, Studieninhalte und -material sowie die persönliche Betreuung. Auch für den digitalen Lerncampus bekommt das Unternehmen positive Rückmeldungen. Hier sind zusätzlich zu den gedruckten Lektionen per Post alle Inhalte jederzeit zugänglich, die Teilnehmenden können sich in moderierten Foren austauschen, gegenseitig unterstützen und Lernbegleitung sowie Expertinnen und Experten befragen. "Unseren Erfolg haben wir dem engagierten Feedback unserer Kundinnen und Kunden zu verdanken, und ebenso allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Expertinnen und Experten, Honorarkräften und Dienstleistern des PKV Instituts", sagt Katrin Egenberger. Wir sind dankbar und freuen uns, dass unser gemeinsamer Qualitätsanspruch und unsere Wertschätzung bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern ankommt und zu uns zurückkommt."Pressekontakt:Sarah Geiberger / Sabine ZellerPKV Institut GmbH, Goethestraße 66, 80336 MünchenTelefon: 089 4522809-34Fax: 089 4522809-50presse@pkv-institut.dewww.pkv-institut.deOriginal-Content von: PKV Institut GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182387/6260171