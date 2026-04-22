Die Dynamik an den Energiemärkten hat sich im ersten Quartal 2026 signifikant verschärft. Während die Digitalisierung durch KI-Anwendungen immer hungriger nach stabilen Stromquellen wird, rückt Uran als "grüner" Grundlast-Energieträger wieder in den Fokus globaler Investoren. Mit einem Uranpreis, der sich stabil über der Marke von 86 USD/lb hält und Prognosen von über 92 USD für das kommende Jahr, bietet dieser Sektor aktuell eines der spannendsten Chancen-Risiko-Profile für Ihr Depot. Wir haben in der TB-Daily heute drei Unternehmen für Sie, mit denen Sie in den Sektor einsteigen können.
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