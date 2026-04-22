Bochum (ots) -Wenn Anfang Juni Politik, Kultur und Innovationen aufeinandertreffen, steckt er mittendrin: Robert Habeck, ehemaliger Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Was ihn nach Bochum treibt? Tausende Festivalbesucher und das Thema Demokratie.Das Gutes Morgen Festival am 6. und 7. Juni 2026 ist ein gefragter Treffpunkt für Zukunftsfragen: Robert Habeck kommt ebenso wie Popmusikerin Alice Merton, HateAid-Gründerin Anna-Lena von Hodenberg, Fair-Trade-Unternehmerin Lisa Jaspers, Öko-DJ Dominik Eulberg und viele weitere. Zum Programm: gutesmorgenfestival.deDer Zukunftstalk mit Robert Habeck nimmt die Demokratie in unserer aufgeregten Zeit in den Blick (6.6., 12.30 Uhr). Es sind die fehlenden, guten Vorstellungen von der Zukunft, die zu Angst und demokratiefeindlichen Strömungen führen. Kraft und Mut entwickeln sich aus positiven Visionen. Robert Habeck wird erläutern, wie wir die Demokratie verteidigen können.Was ist das Gutes Morgen Festival?Das Gutes Morgen Festival wird von der GLS Bank veranstaltet. Festivalort ist die Jahrhunderthalle in Bochum. Dort erleben tausende Besucher*innen:- Deutschlands größte Nachhaltigkeitsmesse mit rund 160 Aussteller*innen,- 2 Live-Konzerte, u.a. mit "No Roots"-Sängerin Alice Merton,- 23 Workshops,- 5 Zukunftstalks,- etliche Kreativ- und Bewegungsangebote.Ziel des Festivals ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich gegenseitig zu inspirieren und Mut für ein gutes Morgen zu machen. Alle Menschen können mitfeiern: Das komplette Programm ist kostenlos.In Zukunftstalks das gute Morgen entdeckenUmgang mit Hass und Desinformation steht im Mittelpunkt des Gesprächs (7.6., 14 Uhr) mit HateAid-Mitgründerin Anna-Lena von Hodenberg, das von "Hotel Matze"-Host Matze Hielscher geführt wird. Die Sozialunternehmerin schildert, wie sie gesellschaftlich und politisch gegen digitale Gewalt und ihre Folgen kämpft. HateAid ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Menschenrechte im digitalen Raum einsetzt.Ist gesellschaftlicher Wandel das Ergebnis von Wissen und Fakten? Oder sind dafür vielmehr emotionale Kompetenzen und Empathie entscheidend? Psychologin Katharina von Bronswijk diskutiert u.a. mit Fair-Trade-Unternehmerin Lisa Jaspers darüber, was Menschen zu gemeinsamem Handeln bewegt (7.6., 12 Uhr).Eröffnet wird das Festival mit dem Talk "Heute für ein Gutes Morgen: Aufbruch in eine gemeinsame Zukunft" (6.6., 11 Uhr). Newsfluencer Fabian Grischkat tauscht sich u.a. mit GLS Bank Vorständin Aysel Osmanoglu und Katharina Reuter, Geschäftsführerin Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW), aus.Eulbergs Biodiversitätsshow - für Naturfreaks und ClubgängerEr stammt aus dem Westerwald, ist international als DJ und Musikproduzent erfolgreich und ein leidenschaftlicher Naturliebhaber: Dominik Eulberg. Das Gutes Morgen Festival belebt er am Sonntag mit einer audiovisuellen Biodiversitätsshow, die den klingenden Namen "Prachtliebe & Wunderfakten" trägt. Sein Ziel: für die die atemberaubende Vielfalt des Lebens sensibilisieren.Festival-Kooperation mit der Stadt BochumDie GLS Bank kooperiert mit der Stadt Bochum: Als offizielle Gastgeberin des Gutes Morgen Festivals bietet die Stadt in dieser Rolle u.a. einen Workshop zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie sowie Führungen im Westpark an. Die Stadt und das Festival verbindet die Arbeit an einer lebenswerten Zukunft für alle.Pressekontakt:Silke BenderLukas FeldmannGalika IvanovNora SchareikaM: presse@gls.deT: +49 (0) 234 5797 5340Original-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64894/6260192