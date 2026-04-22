Berlin (ots) -- Urlaub in der heimischen Natur boomt, und Airbnb hat untersucht, in welchen Regionen die Unterkünfte am preiswertesten sind. [1]- Zu den besonders günstigen Regionen zählen unter anderem der Teutoburger Wald, der Salzlandkreis, das Vogtland, die Schwäbische Alb und die Altmark.- Die Differenzen der Durchschnittspreise für verschiedene Regionen betragen bis zu 80 Euro pro Nacht.Reisen in die heimische Natur liegen im Trend. Fast zwei Drittel der von deutschen Gästen über Airbnb gebuchten Übernachtungen im Inland wurden im Jahr 2025 außerhalb von Städten verbracht. [2] Und das Interesse der Deutschen an Naturreisen ist in den letzten drei Jahren mehr als doppelt so stark gestiegen wie das Interesse an Städtereisen. [3] Diese Entwicklungen hat Airbnb zum Anlass genommen, anhand der Durchschnittspreise pro Übernachtung im Kalenderjahr 2025 zu untersuchen, in welchen ländlichen Regionen in Deutschland die Unterkünfte am preisgünstigsten sind.Das Ergebnis: Die durchschnittlichen Übernachtungspreise in ländlichen und naturnahen Regionen Deutschlands reichen von unter 100 Euro bis zu fast 180 Euro pro Nacht. Wer flexibel ist und nicht nur an besonders bekannte Ziele denkt, findet in Deutschland zahlreiche Regionen mit durchschnittlichen Übernachtungspreisen um 100 Euro pro Nacht.Urlaub in der deutschen Natur: Die preisgünstigsten Regionen im Überblick1. Landkreis Wolfenbüttel (Niedersachsen) - 92,90 Euro: Flusslandschaften entlang der Oker und kurze Wege ins Harzvorland.2. Teutoburger Wald (Niedersachsen / Nordrhein-Westfalen) - 95,08 Euro: Wanderregion, Naturparks, langer schmaler Höhenzug und Hermannsdenkmal.3. Salzlandkreis (Sachsen-Anhalt) - 100,09 Euro: Teil des Elberadwegs, weite Landschaften, Schlösser und Industriekultur abseits der touristischen Hotspots.4. Region Bamberg-Amberg-Coburg (Bayern) - 101,55 Euro: Burgen und historische Altstädte, beliebte Umgebungen zum Wandern.5. Saarland (Saarland) - 101,80 Euro: Saarschleife, Genussregion und französisches Flair.6. Vogtland (Sachsen/Thüringen/Bayern) - 103,14 Euro: Ruhige Mittelgebirgslandschaften mit Wäldern, Tälern, Heilbädern und Kurorten.7. Schwäbische Alb (Baden-Württemberg) - 105,66 Euro: Langgestrecktes Mittelgebirge, weiße Kalkfelsen, Höhlen, Burgen und weite Hochflächen.8. Region Meißen (Sachsen) - 105,69 Euro: Teil der Kulturlandschaft Elbtal, Weinberge, historische Altstadt.9. Schwäbisch Hall - 106,93 Euro: sanfte Hügel und Flusstäler, Fachwerk, Kocher-Jagst-Radwege und Wanderwege.10. Altmark (Sachsen-Anhalt) - 107,28 Euro: viele Fachwerkstädte und mittelalterliche Burgen, Traditionen aus dem Mittelalter, Kulturerlebnisse und Radfahren.Bekannte Regionen, bei denen die durchschnittlichen Übernachtungspreise bei unter 120 Euro liegen, sind unter anderem der Odenwald (111,43 Euro), der Taunus (112,78 Euro), Rheinhessen (114,71 Euro) und der Westerwald (116,23 Euro).Die teuersten Regionen reichen von Küste bis in die BergeAm oberen Ende der Preisskala steht die Nordseeküste in Schleswig-Holstein mit durchschnittlich 176,74 Euro pro Nacht. Aber auch hier gibt es günstige Unterkünfte: 22 Prozent der Unterkünfte auf Airbnb an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste kosten weniger als 100 Euro pro Nacht. Ein Drittel der Unterkünfte (33 Prozent) liegt zwischen 101 und 150 Euro.Auf Platz zwei bis vier der teuersten Regionen folgen die Uckermark (175,34 Euro), das Allgäu (172,67 Euro) sowie das Sauerland (168,55 Euro). Auch die Mecklenburgische Seenplatte gehört mit 164,17 Euro pro Nacht zu den besonders hochpreisigen Regionen.Diese Unterkünfte laden zu Aufenthalten in den besonders preisgünstigen naturnahen Regionen Deutschlands ein:- Fachwerkhaus im Herzen von Wolfenbüttel (https://www.airbnb.de/rooms/38345274?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-03-06&check_out=2026-03-11&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1772714125_P3lhl_PeYCt_2eoz&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=c1cfb39d-22df-4fdd-806b-bfb6af2b1260), Wolfenbüttel, Landkreis Wolfenbüttel- Malerisches Haus in schönster Straße der Altstadt (https://www.airbnb.de/rooms/1395823232254548798?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-03-08&check_out=2026-03-13&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1772714863_P3IiyRsAobMTjJ_C&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=437cacb4-7c78-4240-a7a3-a685e42dd8fb), Detmold, Teutoburger Wald- Domizil Berliner Allee (https://www.airbnb.de/rooms/1278083531230769370?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-04-07&check_out=2026-04-12&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1772714863_P3JFJPd_Rh_-a0Pd&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=437cacb4-7c78-4240-a7a3-a685e42dd8fb), Detmold, Teutoburger Wald- Loft Ferienwohnung (https://www.airbnb.de/rooms/1413891201445990058?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-03-08&check_out=2026-03-13&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1772715928_P3cAgfcXLJ7MQPzZ&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=a8fa7a56-ad19-456d-838c-32c48c2b3fda), Aschersleben, Salzlandkreis- Pretti Apartments (https://www.airbnb.de/rooms/1405739764666796405?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-03-08&check_out=2026-03-13&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1772718114_P3zLY3jGGNrGKw8r&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=7eb88543-aff4-4f13-b877-9c3819639cdf), Bamberg, Region Bamberg-Amberg-Coburg- Itzgrundferienhaus im Golddorf Mürsbach (https://www.airbnb.de/rooms/30303136?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-03-06&check_out=2026-03-11&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1772718751_P3DIJoHuFJceFi_M&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=28fa384d-f9e3-481e-b65d-c3b9b192ab9c), Rattelsdorf, Region Bamberg-Amberg-CoburgMit der Option "Jetzt buchen, später bezahlen" (https://www.airbnb.de/help/article/2143) können Gäste, die einen Aufenthalt auf Airbnb mit moderaten oder flexiblen Stornierungsbedingungen buchen, eine Unterkunft reservieren, ohne zum Zeitpunkt der Buchung etwas im Voraus zu bezahlen. [4] Der gesamte Betrag wird erst kurz vor Ablauf der kostenlosen Stornierungsfrist fällig. Gäste können sich so ihre Buchung ohne sofortige Zahlung sichern, was ideal für Gruppenreisen oder eine kostenbewusste Reiseplanung ist.[1] Über die UntersuchungDie Auswertung basiert auf internen Airbnb-Daten aus 2025 zu durchschnittlichen Übernachtungspreisen in 75 deutschen Naturregionen. Die Preise werden von den Gastgeber:innen festgelegt und können je nach Zeitraum, Verfügbarkeit, Unterkunftsart und Nachfrage variieren. Die Angaben stellen eine Momentaufnahme dar und sind nicht verbindlich. Alle Daten in dieser Meldung basieren auf dieser Auswertung, es sei denn, es ist eine andere Quelle genannt.[2] Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Buchungen von Deutschen in Deutschland im Jahr 2025.[3] Basierend auf einer repräsentativen Umfrage, durchgeführt von Civey im Auftrag von Airbnb im Januar 2026 unter 3.000 Befragten in Deutschland.[4] Voraussetzung dafür ist, dass eine Buchung für eine solche Zahlung infrage kommt und die Option "Jetzt buchen, später bezahlen" auf der Seite mit dem Bezahlvorgang verfügbar ist. Die Option "Jetzt buchen, später bezahlen" ist nur für Inserate mit bestimmten Stornierungsbedingungen verfügbar.Über AirbnbAirbnb wurde im Jahr 2007 gegründet, als die beiden ersten Gastgeber drei Gäste bei sich zuhause in San Francisco übernachten ließen. Seitdem ist die Community auf über fünf Millionen Gastgeber:innen angewachsen, die bereits mehr als 2 Milliarden Gäste in fast jedem Land der Erde willkommen geheißen haben. Jeden Tag bieten Gastgeber:innen einzigartige Aufenthalte, Entdeckungen und Services an, die es Gästen ermöglichen, andere Communitys auf authentische Art und Weise zu erleben.Pressekontakt:Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 173 370 2649Julia Fiechtner | julia.fiechtner@tonka-pr.com | +49 30403668109Original-Content von: Airbnb Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179818/6260187