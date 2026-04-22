Netceed, ein globaler Anbieter von Infrastruktur- und Supply-Chain-Lösungen, hat seinen ersten jährlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG-Bericht) veröffentlicht. Damit erreicht die Gruppe einen wichtigen Meilenstein auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und bekräftigt ihr Engagement für Transparenz und verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260422071035/de/

Netceed Sustainability Report 2025

Der Bericht zeigt die Fortschritte von Netceed in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Dazu zählen unter anderem die Verifizierung der CO2-Bilanzdaten durch einen unabhängigen Dritten sowie der Abschluss der ersten Klimarisikoanalyse.

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

Eine Verringerung der Scope-1- und Scope-2-CO2e-Emissionen im Vergleich zu 2024

Ein höherer Frauenanteil im Senior Management: Frauen besetzen inzwischen 23 der entsprechenden Positionen

70 unserer Lieferanten (nach Einkaufsvolumen) arbeiten mit uns an unseren Klimaschutzprioritäten

Eine Verringerung der Arbeitunfälle um 72 im Vergleich zu 2024

Der Bericht unterstreicht zudem den anhaltenden Fokus von Netceed auf seine Mitarbeitenden, soziale Belange und Governance sowie das klare Bekenntnis zu hohen ethischen Standards. Dies wird durch den Rollout des Group Code of Conduct untermauert. Die verpflichtende Schulung wurde 2025 von 95 der Mitarbeitenden abgeschlossen.

Diese Anstrengungen wurden durch mehrere EcoVadis-Auszeichnungen in Europa anerkannt, darunter Goldmedaillen für Netceed-Gesellschaften in Frankreich, Österreich, Dänemark, Belgien, Deutschland und den Niederlanden sowie Bronzemedaillen im Vereinigten Königreich und in Portugal.

Der vollständige Bericht ist verfügbar unter dem folgenden Link.

Über Netceed

Netceed ist ein weltweit führender Anbieter von Supply-Chain-Lösungen für Netzwerkinfrastrukturen und unterstützt damit die kritischen Netzwerke, auf die moderne Gesellschaften angewiesen sind. Mit globaler Präsenz und lokaler Expertise bietet Netceed End-to-End-Supply-Chain-Services sowie integrierte Lösungen für Breitbandnetze, KI-Infrastruktur und Energienetze. Von der Planung und Beschaffung bis hin zu vorintegrierten Deployments, darunter vorkonfektionierte PoPs, integrierte aktive Netzverteiler und automatisierte Straßenverteiler, unterstützt Netceed die Kunden dabei, Risiken zu reduzieren, den Netzausbau zu beschleunigen und den Betrieb von Netzwerken im großen Maßstab zu ermöglichen. Weltweit betreut das Unternehmen mehr als 19.000 Kunden. Netceed beschäftigt rund 1.500 Mitarbeitende in 21 Ländern und schafft vertrauensvolle Verbindungen durch Innovation, Zuverlässigkeit und Partnerschaft.

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Juliette Gaussem, Group Head of Sustainability, sustainability@netceed.com

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Stefanie Moormann, Vice President of Marketing, press.eu@netceed.com