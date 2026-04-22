Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Marktteilnehmer haben zunächst auf das Prinzip Hoffnung gesetzt, so die Analysten der Helaba.Meldungen, wonach der Iran womöglich doch an Verhandlungen mit den USA teilnehmen wolle, hätten anfangs zu einer erhöhten Risikobereitschaft geführt. Da die Friedensgespräche aber noch immer in der Schwebe seien, sei im Tagesverlauf wieder Verunsicherung aufgekommen. Immerhin sei der Waffenstillstand verlängert worden, der eigentlich heute Abend US-Zeit hätte auslaufen sollen. Derweil habe der erneute und deutliche Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen keine erkennbaren Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen. Auch die Senatsanhörung von Kevin Warsh als Kandidat für die Nachfolge von Jerome Powell habe keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse gebracht. Ob er wie geplant im Mai sein Amt antreten werde, bleibe offen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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