Der US-Autokonzern General Motors setzt offenbar die Entwicklung der nächsten Generation seiner elektrischen Pickups und SUVs aus. Deren Einführung soll laut einem Medienbericht mindestens von 2028 auf 2030 verschoben werden. Daran soll die sinkende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den USA Schuld sein. Konkret betroffen von der Maßnahme sind laut dem Bericht von "Crain's Detroit Business" die Modelle GMC Hummer EV Pickup, GMC Hummer EV SUV, Cadillac ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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