Class-A-Apartmentanlage "Millyard" in Hartford, Connecticut für rund 98 Millionen US-Dollar verkauft Die BVT-Unternehmensgruppe ("BVT"), seit 50 Jahren im US-Immobilienbereich aktiv und erfahrener Spezialist für Investitionen in US-Wohnimmobilien, gibt den erfolgreichen Verkauf der Projektentwicklung "Millyard" in Hartford, Connecticut, mit 269 Class-A-Apartments bekannt. Das Objekt wurde Anfang März 2026 für rund 98 Millionen US-Dollar an einen institutionellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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