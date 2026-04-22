BÖRSE AKTUELL: Indizes an der Wall Street steigen weiter, da Waffenstillstand zwischen USA und Iran verlängert wurde (22.04.26)

Die Börse aktuell zeigt sich leicht freundlicher, nachdem Donald Trump eine unbefristete Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran angekündigt hat. Diese Entwicklung wurde von den Märkten als Signal für eine vorübergehende Entspannung der geopolitischen Lage interpretiert. Gleichzeitig stehen mit den Quartalszahlen von Tesla und IBM wichtige Unternehmensberichte an, während der makroökonomische Kalender vergleichsweise ruhig bleibt.

US-Märkte steigen leicht - vorsichtiger Risikoappetit

Aktuelle Markt News zeigen eine moderate Rückkehr der Risikobereitschaft. Die Futures auf den S&P 500 stiegen um 0,2%, während die Nasdaq um 0,3% zulegte. Investoren preisen zunehmend ein Szenario ein, in dem sinkende geopolitische Spannungen den Druck auf die Ölpreise reduzieren und die Wachstumsaussichten stützen könnten.

Parallel dazu schwächte sich der US-Dollar ab. Dies deutet darauf hin, dass sich Anleger teilweise von sicheren Häfen abwenden und vorsichtig wieder risikoreicheren Anlagen zuwenden.

Rückblick: Schwache Vortage belasten Stimmung

Trotz der aktuellen Stabilisierung bleibt die Lage fragil. Die US-Leitindizes hatten zuvor zwei Tage in Folge nachgegeben. Hintergrund waren anhaltende Unsicherheiten rund um die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, die weiterhin auf die Anlegerstimmung drücken.

Ölmarkt bleibt angespannt

Ein zentraler Fokus der Börse aktuell liegt weiterhin auf dem Energiemarkt. Brent-Öl notierte nahe 98 US-Dollar pro Barrel. Dies zeigt, dass trotz kurzfristiger Entspannung weiterhin eine deutliche geopolitische Risikoprämie eingepreist ist....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.