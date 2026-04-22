Leipzig (ots) -Extreme Hitze, eisige Temperaturen, Dauerbetrieb, der Anschluss diverser Elektrogeräte: Im neuen SENEC-Testzentrum werden Heimspeicher und Energiemanagementsysteme auf alles vorbereitet, was im echten Leben passieren kann. Mit modernster Prüftechnik und strengen Standards setzt das Leipziger Unternehmen SENEC hier neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und Verlässlichkeit.Die SENEC GmbH hat den Betrieb ihres neuen Testzentrums am Unternehmenssitz CUBE360 in Leipzig aufgenommen. Auf über 5.000 Quadratmetern werden hier Batteriespeicher, Systeme zum Energiemanagement und einzelne Komponenten des Produktangebots umfassend geprüft. Seine bisherigen Testkapazitäten hat das Unternehmen hier an einem Ort gebündelt und gezielt erweitert. Ziel ist es, höchste Standards bei Qualität und Sicherheit zu setzen und diese zugleich messbar zu machen."Im neuen Testzentrum simulieren wir genau die Situationen, die für unsere Kund*innen entscheidend sind: hohe Belastungen verschiedenster Art, Dauerbetrieb oder Sicherheitsfragen - egal ob in der Hardware oder Software. Dadurch können wir in der Produktentwicklung auch seltene Fehler entdecken und beheben. Das stellt sicher, dass unsere Produkte im Alltag zuverlässig funktionieren und alle relevanten Normen erfüllen", erklärt Carina Schmidt, Leiterin des Bereichs Qualitätssicherung bei SENEC.Modernste Prüftechnik für zuverlässigen Betrieb im AlltagDie Prüfungen reichen von Funktions- und Sicherheitstests über Software- und Firmware-Checks bis hin zu detaillierten Fehleranalysen. Dazu verfügt das SENEC-Testzentrum über modernste Prüftechnik: Unter Realbedingungen wird das Zusammenspiel mit verschiedensten Elektrogeräten getestet - Solarmodule, Wärmepumpe, Waschmaschine, Induktionskochfeld usw. - alles, was im Haushalt so genutzt wird. Wie auch bei den Kund*innen, kommt der Strom für die Tests von der hauseigenen PV-Anlage auf dem Dach.Von der EMV-Kammer, über einen Temperatur-Klimaschrank bis zum BatteriezellensimulatorIn einer speziellen Kammer wird auch die elektromagnetische Verträglichkeit (kurz: EMV) mit anderen Geräten getestet. Das stellt sicher, dass alle SENEC-Produkte die Haushaltsnormen für Elektrogeräte erfüllen. Im Testzentrum steht außerdem ein großer Temperatur-Klimaschrank, um Elektronikbauteile unter realistischen sowie extremen Umweltbedingungen zu überprüfen. Weiteres Highlight ist ein Batteriezellensimulator für das Testen moderner Batteriemanagementsysteme. Dieses All-in-One-Gerät simuliert echte Batteriezellen hochpräzise, inklusive Spannung, Temperatur, Balancing-Verhalten und Fehlerszenarien.Auch Elektromobilität ist bei SENEC ein Thema: Im Testzentrum entstehen spezielle Prüfplätze, an denen Wallboxen intensiv getestet werden. Damit auch das Laden des E-Autos zuhause sicher und zuverlässige funktioniert. Herbert Schein, der das deutsche Energieunternehmen als CEO leitet, erklärt: "Mit dem neuen Testzentrum setzen wir ein klares Zeichen für Qualität und Innovationskraft - und stärken gezielt unseren 360-Grad-Ansatz für intelligentes Energiemanagement im Eigenheim."Königsklasse: Zertifizierung durch den TÜV RheinlandBei der Zertifizierung seiner Produkte arbeitet SENEC sehr eng mit dem TÜV Rheinland zusammen, der als eines der strengsten Zertifizierungsinstitute Deutschlands gilt. Hier steht Sicherheit absolut im Vordergrund und entsprechend wir besonders genau hingeschaut. Carina Schmidt betont in diesem Zusammenhang: "Die strengen Zertifizierungen des TÜV Rheinland sind für uns Maßstab und Ansporn zugleich. Unsere Kund*innen bekommen so auf Herz und Nieren geprüfte Sicherheit und Verlässlichkeit."Pressekontakt:Herr Rashid Elshahedpresse@senec.comOriginal-Content von: SENEC GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134494/6260224