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Mineralbrunnen Überkingen-Teinach wächst im fünften Jahr in Folge - Umsatz 2025 erneut gesteigert



22.04.2026 / 10:00 CET/CEST

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Mineralbrunnen Überkingen-Teinach wächst im fünften Jahr in Folge - Umsatz 2025 erneut gesteigert Markengeschäft setzt Wachstumskurs fort

EBITDA erneut über 20 Mio. EUR, Ertragsprognose aufgrund gestiegener Kosten jedoch leicht verfehlt

Mit Investitionen von 18,4 Mio. EUR wird Grundlage für weiteres Wachstum gelegt

Positiver Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2026

Bad Teinach-Zavelstein, 22. April 2026 - Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035) hat heute ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Der Bruttoumsatz im Konzern konnte im Berichtszeitraum um 7,1 Mio. EUR respektive 3,8 % auf 193,3 Mio. EUR gesteigert werden. Hierzu trug die Marke Teinacher wieder deutlich mit einem Umsatzanstieg von 7,9 % bei. Die Marke Krumbach konnte im Berichtsjahr einen Umsatzzuwachs von 1,7 % erzielen. Besonders erfreulich entwickelte sich die Heilwassermarke Hirschquelle mit einem Umsatzwachstum von 18,7 %. Im Saft- und Carbonated Soft Drinks-Segment wurde bei den Marken Vaihinger, Klindworth und Vaihingers Cocktail Plant ein Umsatzwachstum von 2,6 % erreicht. Der Konzernumsatz (nach Abzug von Erlösschmälerungen und Verbrauchsteuern) legte im Geschäftsjahr 2025 um 6,2 Mio. EUR respektive 4,0 % auf 162,4 Mio. EUR zu (Vorjahr: 156,2 Mio. EUR). Auf der Ergebnisseite wirkten sich das weiterhin erhöhte Preisniveau bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Energie und Logistik, gestiegene Personalaufwendungen sowie deutlich unter dem Vorjahr liegende sonstige betriebliche Erträge aus. Mit einem EBITDA von 20,0 Mio. EUR konnte wieder ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden, das jedoch leicht unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 21,1 Mio. EUR) lag, womit die Ertragsprognose eines leicht über dem Vorjahreswert liegenden EBITDA nicht erreicht wurde. Der Konzern-Jahresüberschuss betrug 6,5 Mio. EUR und lag deutlich unter dem Vorjahreswert von 12,1 Mio. EUR, der durch einmalige Sondereffekte in außerordentlich hohem Maße begünstigt war, jedoch über dem Wert 2023 von 6,1 Mio. EUR. Im Berichtsjahr wurde mit 18,4 Mio. EUR so viel investiert wie lange nicht mehr. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Modernisierung der Abfülltechnik an den beiden Brunnenstandorten in Bad Teinach-Zavelstein und Kißlegg sowie auf Investitionen in die Produktausstattung der Marken, insbesondere in neue Kisten und Flaschen. Auf Basis der operativen Entwicklung wird der Hauptversammlung eine Dividende von 0,75 EUR je Stammaktie (Vorjahr: EUR 0,70 je Stammaktie zzgl. Sonderdividende EUR 0,40) und 0,83 EUR je Vorzugsaktie (Vorjahr: EUR 0,78 je Vorzugsaktie zzgl. Sonderdividende EUR 0,40) vorgeschlagen. "Auch im Geschäftsjahr 2025 konnten wir unseren Wachstumskurs fortsetzen. Getragen von unseren Hauptmarken Teinacher, Krumbach und Vaihinger konnten wir nun bereits im fünften Jahr in Folge Umsatzzuwächse erzielen. Mit unseren Investitionen an unseren Brunnenstandorten sowie in die Produktausstattung unserer Marken haben wir die Grundlage für künftiges Wachstum gelegt. Wir blicken deshalb zuversichtlich in die Zukunft", kommentiert Andreas Gaupp, Geschäftsführer der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH, persönlich haftende Gesellschafterin der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet die Geschäftsführung für die gesamte Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe einen im Vergleich zum Vorjahr leichten Anstieg der Umsatzerlöse. Für den Jahresabschluss der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA sowie für den Konzernabschluss wird ein EBITDA moderat über dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres prognostiziert. Der Geschäftsbericht 2025 der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA steht ab heute auf der Webseite der Gesellschaft unter www.mineralbrunnen-kgaa.de zur Verfügung. Über die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, gegründet 1923 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, ist ein börsennotiertes Markenunternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg. Aufbauend auf starken Regionalmarken in Süd- und Südwestdeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle u.a.) und nationalen Marken (Vaihinger, afri, Bluna, Klindworth u.a.) bietet der Konzern als klassischer Markenanbieter im gehobenen Preissegment ein breites Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineral und Heilwasser, Erfrischungs- und Süßgetränke sowie fruchthaltige Getränke und Fertigcocktails an. Weitere Informationen unter www.mineralbrunnen-kgaa.de . Kontakt Public Relations Investor Relations Petra Huffer Michelle Pink T: +49 (0)6841 105-803 T: +49 (0) 7053 9262-221

E: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de





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