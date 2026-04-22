Hamburg (ots) -Im Alltag sind wir ständig von Geräuschen umgeben - etwa durch Straßenverkehr, Baustellen oder elektronische Geräte in den eigenen vier Wänden. Diese permanente Geräuschkulisse kann an den Nerven zehren und das Gehör belasten. Schon Vorschulkinder reagieren darauf häufig mit Nervosität, Unruhe oder aggressivem Verhalten.Die Folgen: Bei der Einschulung haben viele Kinder keine altersgerechte Hörwahrnehmung, was sich wiederum negativ auf die Sprachentwicklung und die schulische Laufbahn auswirken kann. Außerdem schadet Dauerlärm den empfindlichen Haarzellen im Innenohr, die das Hören erst möglich machen. Einmal zerstört, wachsen sie nicht wieder nach.Darauf weist die Aktion Das sichere Haus, Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e. V. (DSH), anlässlich des Tags gegen Lärm am 29. April hin.Lautes Spielzeug und Kopfhörer können das Gehör belastenElektronisches Spielzeug mit Ton kann sehr laut sein - besonders dann, wenn es direkt ans Ohr gehalten wird. Auch Kopfhörer gehören inzwischen für viele Kinder zum Alltag, etwa beim Musikhören oder beim Anschauen von Videos. Damit Kinderohren nicht langfristig geschädigt werden, sollten Eltern darauf achten, dass die Lautstärke dieser Geräte moderat eingestellt ist und regelmäßig Hörpausen eingelegt werden.Mit Upsi lernen Kinder, genau hinzuhörenKinder können schon früh lernen, achtsam mit Geräuschen umzugehen. Dabei hilft zum Beispiel das Bilderbuch "Upsi und der laute Seebär", gemeinsam herausgegeben von der Unfallkasse Berlin und der DSH. Ein ohrenbetäubend brüllender Seebär verursacht auf einer Insel so viel Lärm, dass die anderen Tiere kaum noch schlafen können.Upsi und seine Freunde machen sich auf die Suche nach der Ursache und zeigen, wie wichtig es ist, genau hinzuhören und Rücksicht auf andere zu nehmen. Das Bilderbuch sensibilisiert Kinder spielerisch für Geräusche und dafür, dass bewusstes Zuhören gelernt werden muss.Hier bestellen: https://das-sichere-haus.de/broschueren/upsi-buecherWeitere Informationen zum Tag gegen Lärm:www.tag-gegen-laerm.deWeitere Themen:Sicheres Spielzeug: https://ots.de/l3hCPQGehörschutz bei der Gartenarbeit: https://ots.de/tnLvHrÜber die DSH:Mehr als 16.000 Menschen sterben pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Gesamtzahl häuslicher Unfälle liegt in Deutschland jährlich bei rund sieben Millionen.Die Aktion Das sichere Haus. Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e.V. (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Ziel der gemeinnützigen DSH ist ein besserer Unfall- und Gesundheitsschutz für alle.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/6260237