VANCOUVER, BC - 22. April 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) ("Giant Mining" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es am 21. April 2026 eine Optionsvereinbarung (die "Vereinbarung") mit Homegold Resources Ltd., Johan Thom Shearer Ltd. und Bessor Minerals Inc. (zusammen die "Verkäufer") abgeschlossen hat, nach welcher das Unternehmen das Recht hat, eine Beteiligung von bis zu 100 % an dem Konzessionsgebiet Redhill ("Redhill" oder das "Konzessionsgebiet") im Gebiet Ashcroft in British Columbia im Bergbaurevier Kamloops zu erwerben.

David C. Greenway, President und CEO von Giant Mining, kommentierte: "Im Rahmen unseres kontinuierlichen Strebens nach Wachstum und Wertschöpfung stellt das Konzessionsgebiet Redhill eine vielversprechende potenzielle Ergänzung unseres Portfolios von Vermögenswerten mit Fokus auf Kupfer dar. Seine günstige Lage, die bekannte Mineralisierung und die historischen Bohrergebnisse bilden eine solide Grundlage für die weitere Exploration. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Projekt gut zu unserer Strategie passt, vielversprechende Projekte in stabilen Bergbau-Jurisdiktionen voranzutreiben, und dass es das Unternehmen in die Lage versetzt, von der steigenden weltweiten Nachfrage nach Kupfer und kritischen Metallen zu profitieren."

Über das Konzessionsgebiet Redhill

Das Konzessionsgebiet Redhill befindet sich südlich von Ashcroft, British Columbia, im Bergbaurevier Kamloops und ist über den Trans-Canada Highway erreichbar. Das Konzessionsgebiet umfasst achtzehn (18) Mineral-Claims mit einer Fläche von insgesamt ca. 4.736,38 Hektar (11.703 Acres) und stellt einen großen, zusammenhängenden Konzessionsblock in einer etablierten Bergbauregion dar.

Das Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfid- ("VMS") Mineralisierung. Bei der historischen Exploration, unter anderem Arbeiten von Teck Resources Limited, wurden mehrere Zonen einer hydrothermalen Alteration und einer Kupfermineralisierung identifiziert. Die Mineralisierung kommt in Serizit-alteriertem felsischem Vulkangestein vor und umfasst Sulfidansammlungen, die aus Pyrit, Pyrrhotin und Chalkopyrit in Stringer- und halbmassiven Sulfidzonen bestehen.

Von den im Jahr 2022 von Bessor Minerals Inc. durchgeführten Bohrungen wurden folgende Bohrabschnitte gemeldet:

- 6,9 Meter (22,6 Fuß) mit einem Gehalt von 0,61 % Kupfer und 0,55 % Zink

- 2,32 Meter (7,6 Fuß) mit einem Gehalt von 0,56 % Kupfer

Die geologischen Gegebenheiten sowie die Ergebnisse der historischen Exploration lassen auf ein Potenzial für zusätzliche Mineralisierungen in Streichrichtung und in der Tiefe schließen. Das Konzessionsgebiet ist nach wie vor wenig erkundet und umfasst mehrere Zielgebiete, die für eine weitere Exploration identifiziert wurden.

Das Unternehmen betrachtet die in dieser Pressemitteilung aufgeführten historischen Explorationsergebnisse als relevant für die Bewertung des Potenzials des Konzessionsgebiets Redhill. Die Leser werden jedoch vorsorglich darauf hingewiesen, dass diese Ergebnisse nicht vom Unternehmen erstellt wurden und dass keine ausreichenden Arbeiten von einem qualifizierten Sachverständigen durchgeführt wurden, um diese historischen Informationen zu überprüfen. Daher sollten diese Informationen nicht als Hinweis auf die zukünftige Performance oder zukünftige Ergebnisse herangezogen werden. Die nachstehende Abbildung 1 zeigt die Lage und Ausdehnung der Mineral-Claims des Konzessionsgebiets.

Abbildung 1: Lage und Grenzen der Mineral-Claims des Konzessionsgebiets Redhill in der Nähe von Ashcroft, British Columbia (Dezember 2024). Die Karte veranschaulicht die Ausdehnung der Claims in Bezug auf die lokale Topografie und Infrastruktur.

Die Karte dient nur zu Illustrationszwecken und wurde nicht vom qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens geprüft.

Lokale Geologie

Das Konzessionsgebiet Redhill umfasst eine bimodale Abfolge von mafischen und felsischen Vulkangesteinen sowie damit vergesellschaftete vulkanisch-sedimentäre und intrusive Einheiten. Das geologische Umfeld wird als flacher, subaquatischer Inselbogen-Vulkankomplex interpretiert, ein Umfeld, das häufig mit vulkanogenen Massivsulfid- (VMS) Lagerstätten einhergeht, die Kupfer, Zink, Silber und Gold enthalten.

Die geologischen Interpretationen für das VMS-Zielgebiet basieren auf Arbeiten von Teck Resources Limited (Evans, 1999), in denen vulkanische Sequenzen mit den Bezeichnungen H1, H2 und H3 identifiziert wurden.[i] Diese Interpretationen werden durch spätere geophysikalische Untersuchungen, unter anderem eine transiente elektromagnetische (TEM) Untersuchung (Woods, 2006), sowie durch Diamantbohrungen gestützt.

Das Unternehmen betrachtet diese historischen geologischen Informationen als relevant für das derzeitige Verständnis des Konzessionsgebiets; allerdings wurden noch keine ausreichenden Arbeiten von einem qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die Daten unabhängig zu überprüfen. Daher sollten diese Informationen nicht als Hinweis auf zukünftige Explorationsergebnisse herangezogen werden.

Es besteht keine Gewissheit, dass die weitere Exploration zur Abgrenzung von Mineralressourcen führen wird.

Abbildung 2: Regionale geologische Karte des Konzessionsgebiets Redhill in der Nähe von Ashcroft, British Columbia, mit Kennzeichnung der Mineral-Claims und der umgebenden lithologischen Einheiten (Quelle: iMapBC).

Bestimmungen der Optionsvereinbarung

Die Bestimmungen der Vereinbarung sehen vor, dass das Unternehmen eine Beteiligung von 100 % an dem Konzessionsgebiet erwerben kann, indem es wie folgt Barzahlungen leistet und Explorationsaufwendungen tätigt:

Barzahlungen:

- 20.000 $ bei Ausfertigung der Vereinbarung (bezahlt)

- 25.000 $ spätestens zum 1. Jahrestag

- 30.000 $ spätestens zum 2. Jahrestag

- 40.000 $ spätestens zum 3. Jahrestag

- 50.000 $ jährlich vom 4. bis zum 9. Jahrestag (einschließlich)

- 500.000 $ spätestens zum 10. Jahrestag

Explorationsaufwendungen:

Das Unternehmen hat folgende Explorationsaufwendungen in dem Konzessionsgebiet zu tätigen:

- 100.000 $ spätestens zum 1. Jahrestag

- 150.000 $ spätestens zum 2. Jahrestag

- 150.000 $ spätestens zum 3. Jahrestag

- 200.000 $ spätestens zum 4. Jahrestag

- 300.000 $ spätestens zum 5. Jahrestag

Mehraufwendungen können in nachfolgende Perioden vorgetragen werden.

Der Abschluss der Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen, einschließlich aufsichtsrechtlicher Genehmigungen.

Vereinbarungen zur Steigerung der Marktbekanntheit

Das Unternehmen beauftragte Capitaliz Marketing Inc. ("Capitaliz") mit der Erbringung von Dienstleistungen zur Steigerung der Bekanntheit bei Investoren sowie von digitalen Marketingleistungen, unter anderem digitale Werbung, Erstellung von Inhalten sowie Koordination mit externen Verlagen und Content-Erstellern. Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von drei (3) Monaten und beginnt voraussichtlich am 4. Mai 2026; danach verlängert sich die Laufzeit monatlich. Es wurde ein Kampagnenbudget von 200.000 $ (CAD) bereitgestellt, das in bar zu zahlen ist; es sind keine aktienbasierten Vergütungen, Erfolgsprämien oder leistungsabhängigen Vergütungen vorgesehen. Alle Aktivitäten werden unter der Kontrolle und Aufsicht des Unternehmens und in Übereinstimmung mit dem geltenden Wertpapierrecht und den Richtlinien der CSE durchgeführt. Capitaliz ist ein nicht verbundenes Unternehmen, und weder Capitaliz noch dessen Geschäftsführer halten Anteile an Giant Mining; der Geschäftsführer Jeff Leslie ist per E-Mail unter jeff@capitalizonit.com oder telefonisch unter 778-401-7742 erreichbar. Die Anschrift von Capitaliz lautet: 704-595 Howe Street, Vancouver BC V6C2T5.

Giant Mining freut sich außerdem, die Beauftragung von Blossom Social Inc. ("Blossom") bekannt zu geben, einer führenden Plattform für mobile Apps und ein soziales Netzwerk für Investoren; Blossom wurde von Apple als eine der Top-25-Apps für 2025, als Essential Finance App des Jahres 2024 und als Essential Social App des Jahres 2025 ausgezeichnet. Blossom ist auf die Einbindung von Anlegern spezialisiert und verfügt über eine lebendige Community von über 650.000 Anlegern, die sich über geprüfte Aktienportfolios, Handelsgeschäfte und Investment-Ideen austauschen, um den Nutzern dabei zu helfen, bessere Anleger zu werden. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung (die "Blossom-Vereinbarung") wird Blossom auf der mobilen App-Plattform von Blossom "Learn & Earn"-Lernmodule zu Giant Mining entwickeln und bereitstellen. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen zahlt Giant 30.000 C$ zuzüglich der entsprechenden Steuern. Die anfängliche Laufzeit der Blossom-Vereinbarung endet mit Erreichen der maximalen Gesamtvergütung, wobei die Option besteht, die Vereinbarung im Anschluss daran auf monatlicher Basis fortzusetzen. Blossom hat seinen Sitz in Burnaby, British Columbia, Kanada, und steht in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen. Blossom kann per E-Mail unter hello@blossomsocial.ca oder telefonisch unter +1 (647) 574-2927 kontaktiert werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, MSc (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining Corp. ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen, die für die Elektrifizierung, die Infrastruktur für erneuerbare Energien und die Modernisierung von Energiesystemen benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, das sich 156 Meilen (251 Kilometer) von Reno, Nevada, entfernt befindet. Majuba Hill ist ein Projekt im Explorationsstadium, das in einem bergbaufreundlichen Gebiet mit etablierter Infrastruktur liegt, wo sich die laufenden Arbeiten auf die Bewertung des Umfangs und die Ausdehnung der Kupfermineralisierung konzentrieren.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, um sich eine Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill zu sichern, das südlich von Ashcroft (British Columbia) in unmittelbarer Nähe des Trans-Canada Highway liegt. Das Konzessionsgebiet Redhill beherbergt eine vulkanogene Massivsulfid-Mineralisierung (VMS).

Giant Mining treibt seine Projekte durch systematische Exploration und technische Bewertung voran, wobei der Schwerpunkt auf verantwortungsvollen Explorationspraktiken, technischer Transparenz und langfristiger Wertschöpfung liegt.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Market Regulator" bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Im Namen des Boards von Giant Mining Corp.

"David Greenway"

David C. Greenway

President & CEO

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E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten, den erwarteten Ergebnissen und Interpretationen der Mineralisierung beinhalten. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Zudem sind die tatsächlichen Mächtigkeiten der Mineralisierung derzeit nicht bekannt und können von den angegebenen Abschnitten abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich deren, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, darunter Explorations-, metallurgische, Genehmigungs-, Umwelt-, Rohstoffpreis- und Marktrisiken. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

#_ednref1 Quelle: Evans, C.P. (1999), Interner Bericht, erstellt für Teck Resources Limited; Woods, R. (2006), Bericht über die transiente elektromagnetische (TEM) Untersuchung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83880Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83880&tr=1



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