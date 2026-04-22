Gas aus Europa: Produzent startet neue Bohrungen

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ADX Energy hat den Start der Bohrung HOCH 1 bekannt gegeben und damit den ersten operativen Schritt eines größeren Gasprogramms in Oberösterreich eingeleitet. Nach Angaben des Unternehmens läuft die Bohrung bereits, die Arbeiten seien in den ersten Tagen auf 96 Meter Tiefe vorangekommen. Zugleich verwies das Management auf das Potenzial des Ziels, auf drei genehmigte Bohrungen im laufenden Programm und auf die Aussicht, bei Erfolg vergleichsweise rasch zusätzliche Gasproduktion erschließen zu können.
ADX Energy hat den Start der Bohrung HOCH 1 bekannt gegeben und damit den ersten operativen Schritt eines größeren Gasprogramms in Oberösterreich eingeleitet. Nach Angaben des Unternehmens läuft die Bohrung bereits, die Arbeiten seien in den ersten Tagen auf 96 Meter Tiefe vorangekommen. Zugleich verwies das Management auf das Potenzial des Ziels, auf drei genehmigte Bohrungen im laufenden Programm und auf die Aussicht, bei Erfolg vergleichsweise rasch zusätzliche Gasproduktion erschließen zu können.
Start des Bohrprogramms
ADX Energy teilte mit, dass die Bohrung der Sonde Hochfeld 1, kurz HOCH 1, begonnen habe. Nach Darstellung des Unternehmens wurde das Bohrloch wenige Tage nach dem Start bereits weiter in die Tiefe geführt. Zum genannten Berichtszeitpunkt sei in einem Bohrabschnitt mit 96 Metern gemessener Tiefe gearbeitet worden. Das Unternehmen erklärte, HOCH 1 sei die erste von drei flachen Gasbohrungen, für die bereits Genehmigungen vorlägen. Damit beginne ein Programm, mit dem mehrere nahe an der Oberfläche liegende Gasziele geprüft werden sollen. ADX Energy tritt bei HOCH 1 als Operator auf und hält einen wirtschaftlichen Anteil von 50 Prozent. Für das Unternehmen ist der Beginn der Arbeiten von besonderer Bedeutung, weil es sich nicht um ein Einzelprojekt handelt. Vielmehr soll HOCH 1 den Auftakt für eine Serie von Bohrungen bilden, mit denen ADX Energy sein Gasgeschäft in Oberösterreich ausbauen will. Das Management verwies darauf, dass weitere Ziele bereits vorbereitet seien.
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