© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAINach Allbirds zieht plötzlich der nächste Zockerliebling an. Myseum AI springt nach einem KI-Schwenk um 130 Prozent. Vanda Research erkennt erste Anzeichen für einen neuen Meme-Stock-Sommer.Mit seinem wilden KI-Schwenk hat Allbirds bereits für Furore gesorgt. Doch laut Vanda Research könnte das erst der Anfang sein. Denn während die frühere Sneaker-Firma nach ihrer angekündigten Neuausrichtung zur KI-Infrastruktur zeitweise um das Fünffache stieg, rückte wenig später schon der nächste Name ins Meme-Stock-Rampenlicht: Myseum AI. Nach der Ankündigung eines eigenen KI-Schwenks und der Umbenennung von Myseum in Myseum AI legte die Aktie des Social-Networking-Unternehmens innerhalb von 5 Tagen …Den vollständigen Artikel lesen
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