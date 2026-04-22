Adrian Schmidt war mit KÄPSELE zweimal im Finale des Jungmakler Awards und hat sich ein breit aufgestelltes Beraterteam aufgebaut. In seiner Kolumne beleuchtet er spannende Themen der Maklerbranche aus der Perspektive eines Jungmaklers. Ein Artikel von Adrian Schmidt, Geschäftsführer von KÄPSELEWährend in Deutschland die letzten Schreckgespenster der Sozialabgaben auf Kapitalerträge abgewunden scheinen, machen die Niederlande wahrhaft ... interessante Sprünge ... rückwärts?Den vollständigen Artikel lesen ...
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