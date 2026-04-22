Von einem "überfälligen Comeback" ist vielerorts die Rede. Smart, einst als Kleinwagen-Marke gestartet, hatte zuletzt nur Modelle ab der Kompaktklasse aufwärts im Angebot. Der neue #2 als Nachfolger des legendären Fortwo soll das ändern - noch gibt es aber einen Haken. Es gibt Autos, bei denen reicht nur ein Schatten der Silhouette aus, um zu erkennen, um welches Modell es sich handelt. Beim Porsche 911 etwa. Oder anderen ikonischen Sportwagen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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