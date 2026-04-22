Berlin (ots) -Heute hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius im Verteidigungsausschuss die neue Militärstrategie sowie das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr vorgestellt. Diese bilden die erste Gesamtkonzeption für die militärische Verteidigung Deutschlands seit Bestehen der Bundesrepublik.Siemtje Möller, stellvertretende Fraktionsvorsitzende;Christoph Schmid, verteidigungspolitischer Sprecher:"Wir freuen uns, dass das Verteidigungsministerium mit der Gesamtkonzeption ein umfassendes Konzept erstellt hat, um dem gestiegenen Bedrohungspotenzial insbesondere durch Russland zu begegnen.Die Militärstrategie leitet die Neuordnung der deutschen und europäischen Sicherheitsarchitektur ein, in der Deutschland künftig eine stärkere konventionell-strategische Rolle einnehmen wird. Wir werden damit den Erwartungen unserer europäischen Partner und der gestiegenen Verantwortung als größte Volkswirtschaft in der EU gerecht.Erstmals erhalten unsere Streitkräfte mit dem Fähigkeitsprofil und durch die Umsetzung der militärstrategischen Vorgaben einen verbindlichen Plan, wie Deutschland sich in der neuen sicherheitspolitischen Lage militärisch positioniert und den dafür notwendigen Aufwuchs ausgestalten will. Die Gesamtkonzeption ermöglicht eine zielgerichtete Steuerung des langfristigen Aufwuchses der Bundeswehr - angepasst an die Bedrohung und zugleich zukunftsoffen für Innovationen und moderne Technologien.Die Militärstrategie und das neue Fähigkeitsprofil sind umfassend und gut abgestimmt. Der Verteidigungsminister, der Generalinspekteur und das Ministerium zeigen damit eindrücklich, dass Deutschland der Bedrohungslage gerecht wird."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6260336