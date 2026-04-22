© Foto: Dall-EJustin Sun verklagt World Liberty Financial, weil seine Token eingefroren wurden und wirft dem Projekt Machtmissbrauch und Marktmanipulation vor.Im Zentrum der Auseinandersetzung steht der WLFI-Token. Sun wirft dem Unternehmen vor, seine Token unrechtmäßig eingefroren und damit seine Rechte als Investor verletzt zu haben. Milliardenstreit vor US-Gericht Die Klage wurde vor einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Kalifornien eingereicht. Sun behauptet, dass World Liberty Financial seine gesamten WLFI-Bestände gesperrt habe - ohne ausreichende Begründung und ohne transparente Kommunikation. Laut Sun soll das Unternehmen heimlich eine sogenannte "Blacklist"-Funktion in den Smart Contract des …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE